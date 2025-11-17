Дерево "забуло" скинути листя? Зробіть це прямо зараз, інакше можете не дочекатися врожаю

Пізньої осені плодові дерева не скидають листя – чому? Чим обробити яблуню, якщо вона до зими не скинула листя.

Іноді буває так, що деякі плодові дерева на тлі загального листопада глибокої осені залишаються в листі. Садівник-початківець може не помітити цього і махнути рукою, проте такі дерева в зиму увійдуть особливо вразливими. І щоб рослина не загинула, а тим більше для збереження майбутніх урожаїв, слід дещо зробити.

Важливо знати: Якщо дерево не скидає листя вчасно, це означає, що у нього порушено гормональний баланс, що регулює перехід у стан зимового спокою.

Чому плодове дерево може не скинути листя восени

Найчастіше така ситуація складається з пізніми сортами, менш чутливими до короткого світлового дня.

Затримує звичайний осінній листопад і надлишок азоту при гострому дефіциті калію, фосфору чи бору. Серед інших причин: довга тепла та надто волога осінь та/або сильна літня посуха. Всі ці умови здатні негативно впливати на здатність дерев скидати листя.

Що буде з деревом, що не скинуло листя на зиму

Якщо дерево входить у морози із зеленим незкинутим листком, його камбій та бруньки не готові до зниження температур і залишаються надзвичайно вразливими. Це може призвести до підмерзання стовбура і загибелі плодових бруньок навіть в умовах несильних холодів.

Як змусити дерево скинути листя

З цією метою використовуються дефоліанти. Найбільш доступний і простий спосіб: обробити 5-7%-ним розчином сечовини. Інший варіант: використовувати 2% розчин сульфат цинку. Третій варіант: поєднати 3-4% розчин сечовини плюс 1-1.5% розчин сульфату цинку і додати сюди 0.2-0.3% розчин мідного купоросу. Це створить штучний стрес та запустить природний листопад. В останньому варіанті ви забезпечите ще й додатковий захист від грибків та гнилі .

