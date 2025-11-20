6 признаков, что пришло время выбросить комнатное растение

Есть признаки того, что растение пора выбросить на мусор. Зачем тратить силы и время на то, что не хочет расти и вызывает негативные эмоции?

Комнатные растения — это особое хобби, которое обожают жители многоэтажек. Условия городских джунглей стимулируют у людей желание иметь у себя дома нечто живое и зеленое. А кто-то даже устраивает большие оранжереи и летние мини-сады, используя пространство балконов и лоджий. Вот только среди самых больших коллекций комнатных растений всегда найдется то, что можно выкинуть без жалости.

Признаки того, что комнатное растение можно выбросить на мусор:

Растение не хочет

Если какое-то растение не желает приспосабливаться к тем условиям, которые вы можете ему дать — это признак, что с таким товарищем можно распрощаться. Пусть он дорого вам обошелся, но его несчастный вид вызывает у вас только неприятные переживания. Дайте ему еще неделю-две. И если ситуация не исправится, отправляйте в компостную кучу.

Заражение вредителями

Заражение комнатных растений вредными насекомыми — вещь всегда неприятная. Но некоторые зеленые друзья бывают особенно уязвимы перед натиском этого врага. И если вы пытались провести дезинфекцию, но результат остался прежним, от этого растения тоже можно спокойно избавляться.

Он слишком большой

Если комнатное растение переросло всякие границы и мешает уже вашему личному пространству, следует взять от него черенок, а все остальное выбросить.

Слишком много растений

Растения не стоят на месте, они постоянно растут. Это тоже причина регулярного обновления: раздавайте друзьям укоренившиеся черенки, дарите соседям, или даже продайте по объявлению: делитесь красотой, и все будут в выигрыше.

Вам надоело

Да. иногда вкусы меняются, вы имеете на это право. Значит, что-то нужно поменять или просто убрать из вашей жизни. Иногда это касается не только растений, увы.

Растение может быть ядом или аллергеном

Некоторые растения могут быть ядовиты. И если вы сами не будете пробовать его на вкус, есть домашние животные, маленькие дети. А если некоторые комнатные цветы еще и пахнут чем-то особенным, что может вызвать негативные реакции, то, как говорится, сам Бог велел избавиться от них.

