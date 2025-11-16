Как пережить возможный блэкаут зимой: 5 шагов, которые нужно сделать уже сейчас

Что нужно сделать при отключении света, как подготовиться к блэкауту. Называем 5 необходимых моментов, о которых следует подумать заранее.

Зима только впереди, и еще до наступления устойчивых холодов целесообразно подумать о возможных отключениях света или даже о полном блэкауте. Есть 5 простых мер, выполнение которых позволит пережить это время без особых волнений и с максимально возможным комфортом.

Главное — без паники! Древняя мудрость гласит: если задачу можно решить, то нет смысла волноваться, а если её решить нельзя — то тем более не стоит тратить силы на бессмысленные тревоги. Так и с отключениями света: готовимся заранее, и спокойно принимаем все как есть. Здравомыслие и правильный баланс эмоций позволят выйти из любой ситуации с минимальными потерями.

Что может заменить освещение

Фонарики обычные, свечки, лампочки на аккумуляторах и даже гирлянды на батарейках. Плюс фонарики на смартфонах. Все это нужно вовремя заряжать, ориентируясь на графики отключения электроэнергии, и тратить свет поочередно, чтобы не остаться в темноте. Свечки можно всегда иметь в запасе, оставляя на потом.

Чем заряжать гаджеты, где брать энергию на аккумуляторы, смартфоны

Конечно, речь идет о пауэрбанках, желательно максимальной вместимости. Это отличный способ накопить, сохранить и вовремя использовать энергию. При больших потребностях пригодятся и портативные зарядные станции. Заранее заряжайте, и всегда имейте под рукой.

Интернет и радио

Заранее оплачивайте свой тариф, чтобы в нужный момент не остаться без связи. Если позволяют возможности, роутер можно подсоединить к пауэрбанку и организовать устойчивый сигнал даже при условии отключения света. А при наличии интернета вы всегда будете в курсе событий, важность связи сложно переоценить.

Любой старенький радиоприемник может оказаться кстати, когда нет света. Это и музыка, и последние события — связь с миром так сказать.

Должно быть всем тепло

Теплая одежда, одеяла и пледы, грелки простые и химические, а также наличие термоса с теплой водой — все это нужно подготовить заранее.

Обеспечьте запас воды и еды

В это непростое время необходимо иметь минимальный запас продуктов быстрого приготовления, чтобы даже при отсутствии электричества иметь возможность что-то приготовить. Без света в некоторых населенных пунктах может пропадать и вода, и это тоже важный ресурс, который должен быть.

И самое главное — не падать духом. Темнее всего перед рассветом, и украинцам все по силам.

