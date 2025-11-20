Хурма способна расти по всей Украине — секрет в правильном сорте
Выращивать хурму в Украине стало возможным. И дело не только в том, чтобы правильно подготовить хурму к зиме, но и в выборе наиболее подходящего сорта.
Многие садоводы с интересом взирают на хурму, но боятся ее сажать. Ведь это экзотическое дерево традиционно растет в более теплых широтах. Однако с тенденциями глобального потепления хурма благополучно расширяет зону своего произрастания.
Чтобы вырастить вкусные и полезные плоды хурмы, необходимо выбрать сорт, способный выдерживать низкие температуры. Самая устойчивая — виргинская хурма, которая может выдерживать до 39 градусов мороза. Но этот вид отличается мелкими плодами и большой терпкостью. Поэтому усилиями ученых были выведены гибриды, которые совместили в себе и морозоустойчивость, и вкус, и размер.
Важно: Некоторые сорта хурмы нуждаются в опылителях. Поэтому нужно заранее узнать, является ли конкретный сорт самоопыляемым или для получения урожая ему нужен еще "сосед".
Хит-парад сортов хурмы, способных расти по всей Украине
- Россиянка. Сорт, созданный в Крыму, может похвастаться стойкостью к морозам до минус 30 градусов. Плод 120-140 грамм. Самоопыляемый.
- Сосновская. Минус 28-30. Плоды весом 100-130 грамм. Самоопыляемый.
- Божий Дар. Минус 26. Плоды 120-150 грамм. Самоопыляемый.
- Дар Софиевки. Минус 30. Плоды 80- 150 грамм. Самоопыляемый и самый перспективный, на взгляд многих специалистов.
- Никитская Бордовая. Минус 25. Плод примерно 130 грамм. Желателен опылитель и более южные регионы.
Отдельно подчеркнем, что Сосновская, Божий Дар и Дар Софиевки, как и еще 21 сорт хурмы, были выведены украинским селекционером Деревянко Василием Николаевичем из Новой Каховки.
