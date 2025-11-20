Хурма способна расти по всей Украине — секрет в правильном сорте

Выращивать хурму в Украине стало возможным. И дело не только в том, чтобы правильно подготовить хурму к зиме, но и в выборе наиболее подходящего сорта.

Многие садоводы с интересом взирают на хурму, но боятся ее сажать. Ведь это экзотическое дерево традиционно растет в более теплых широтах. Однако с тенденциями глобального потепления хурма благополучно расширяет зону своего произрастания.

Чтобы вырастить вкусные и полезные плоды хурмы, необходимо выбрать сорт, способный выдерживать низкие температуры. Самая устойчивая — виргинская хурма, которая может выдерживать до 39 градусов мороза. Но этот вид отличается мелкими плодами и большой терпкостью. Поэтому усилиями ученых были выведены гибриды, которые совместили в себе и морозоустойчивость, и вкус, и размер.

Важно: Некоторые сорта хурмы нуждаются в опылителях. Поэтому нужно заранее узнать, является ли конкретный сорт самоопыляемым или для получения урожая ему нужен еще "сосед".

Хит-парад сортов хурмы, способных расти по всей Украине

Россиянка. Сорт, созданный в Крыму, может похвастаться стойкостью к морозам до минус 30 градусов. Плод 120-140 грамм. Самоопыляемый. Сосновская. Минус 28-30. Плоды весом 100-130 грамм. Самоопыляемый. Божий Дар. Минус 26. Плоды 120-150 грамм. Самоопыляемый. Дар Софиевки. Минус 30. Плоды 80- 150 грамм. Самоопыляемый и самый перспективный, на взгляд многих специалистов. Никитская Бордовая. Минус 25. Плод примерно 130 грамм. Желателен опылитель и более южные регионы.

Хурма Дар Софиевки, Днепропетровская область, ноябрь 2025

Отдельно подчеркнем, что Сосновская, Божий Дар и Дар Софиевки, как и еще 21 сорт хурмы, были выведены украинским селекционером Деревянко Василием Николаевичем из Новой Каховки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине можно выращивать такое экзотическое растение как инжир.