Хурма здатна рости по всій Україні — секрет у правильному сорті

Вирощувати хурму в Україні стало можливим. І річ не тільки в тому, щоб правильно підготувати хурму до зими, а й у виборі найбільш підходящого сорту.

Багато садівників з цікавістю дивляться на хурму, але бояться її садити. Адже це екзотичне дерево зазвичай росте в більш теплих широтах. Однак із тенденціями глобального потепління хурма благополучно розширює зону свого зростання.

Щоб виростити смачні та корисні плоди хурми, необхідно вибрати сорт, здатний витримувати низькі температури. Найстійкіша – віргінська хурма, яка може витримувати до 39 градусів морозу. Але цей вид відрізняється дрібними плодами та великою терпкістю. Тому зусиллями вчених було виведено гібриди, які поєднали у собі і морозостійкість, і смак, і розмір.

Важливо: Деякі сорти хурми потребують запилювачів. Тому потрібно заздалегідь дізнатися, чи є конкретний сорт самозапильний або для отримання врожаю йому потрібен ще "сусід".

Хіт-парад сортів хурми, здатних рости по всій Україні

Росіянка. Сорт, створений у Криму, може похвалитися стійкістю до морозу до мінус 30 градусів. Плід 120-140 грам. Самозапильний. Сосновська. Мінус 28–30. Плоди вагою 100-130 г. Самозапильний. Божий Дар. Мінус 26. Плоди 120-150 грам. Самозапильний. Дар Софіївки. Мінус 30. Плоди 80-150 грам. Самозапильний і найперспективніший, на думку багатьох фахівців. Нікітська Бордова. Мінус 25. Плід приблизно 130 грам. Бажаний запилювач і південніші регіони.

Хурма Дар Софіївки, Дніпропетровська область, листопад 2025

Окремо наголосимо, що Сосновська, Божий Дар та Дар Софіївки, як і ще 21 сорт хурми, вивів український селекціонер Дерев’янко Василь Миколайович із Нової Каховки.

