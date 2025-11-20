Был кандидатом в мэры Львова: как выглядит могила Богдана Федоришина, который умер за 9 дней до выборов
Он умер от сердечного приступа на деловой встрече
Богдан Федоришин — известный львовский бизнесмен, экс-кандидат в мэры Львова и бывший директор футбольного клуба "Карпаты". Он умер на деловой встрече вечером 17 марта 2006 года. А похоронили его на местном Голосковском кладбище.
"Телеграф" рассказывает, что известно о смерти 44-летнего Богдана Федоришина и как сейчас выглядит его могила.
Богдан Федоришин — как он умер?
Львовский бизнесмен Богдан Федоришин занимался не только политикой и футбольным клубом, но также имел в собственности "Гранд отель" и медицинский центр "Богдан". В тот роковой вечер, 17 марта 2006 года, мужчина встречался с деловыми партнерами в своем рабочем кабинете в "Гранд-отеле".
В какой-то момент Федоришин неожиданно схватился за сердце. Ему тут же вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие за несколько минут не смогли реанимировать бизнесмена. Мужчина умер на месте. Это произошло за 9 дней до выборов мэра Львова, состоявшихся 26 марта, где Федоришин был зарегистрирован в качестве кандидата.
Позже судово-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти политика стала острая ишемия миокарда. Известно, что в последнее время он жаловался на проблемы с сердцем.
Как выглядит могила Федоришина?
Львовского бизнесмена похоронили на Голосковском кладбище во Львове. Сейчас его могила с необычным памятником выглядит ухоженной и облагороженной. Памятник являет собой гранитный саркофаг с черной плитой, на которой сделаны форменные инициалы "BF" (Богдан Федоришин). На могиле есть скромный портрет политика и стоят свежие цветы.
