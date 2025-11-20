Був кандидатом у мери Львова: як виглядає могила Богдана Федоришина, який помер за 9 днів до виборів

Він помер від серцевого нападу на діловій зустрічі

Богдан Федоришин – відомий львівський бізнесмен, екскандидат у мери Львова та колишній директор футбольного клубу "Карпати". Він помер на діловій зустрічі увечері 17 березня 2006 року. А поховали його на місцевому Голосківському кладовищі.

"Телеграф" розповідає, що відомо про смерть 44-річного Богдана Федоришина та як зараз виглядає його могила.

Богдан Федоришин — як він помер?

Львівський бізнесмен Богдан Федоришин займався не лише політикою та футбольним клубом, але також мав у власності "Гранд готель" та медичний центр "Богдан". Того фатального вечора, 17 березня 2006 року, чоловік зустрічався з діловими партнерами у своєму робочому кабінеті в "Гранд-готелі".

Якоїсь миті Федоришин несподівано схопився за серце. Йому відразу викликали швидку допомогу, проте медики, які прибули за кілька хвилин, не змогли реанімувати бізнесмена. Чоловік помер на місці. Це сталося за 9 днів до виборів мера Львова, які відбулися 26 березня, де Федоришин був зареєстрований як кандидат.

Пізніше судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті політика стала гостра ішемія міокарда. Відомо, що останнім часом він скаржився на проблеми із серцем.

Який вигляд має могила Федоришина?

Львівського бізнесмена поховали на Голосківському цвинтарі у Львові. Зараз його могила з незвичайним пам’ятником виглядає доглянутою та облагородженою. Пам’ятник є гранітним саркофагом з чорною плитою, на якій зроблені формені ініціали "BF" (Богдан Федоришин). На могилі є скромний портрет політика та стоять свіжі квіти.

