Там похоронен не только Шевченко: кому принадлежит загадочная могила на Тарасовой горе (фото)

Этот человек посвятил свою жизнь служению памяти Шевченко

Могила Тараса Шевченко в Каневе — настоящая святыня для украинского народа. Это место каждый год посещают тысячи людей, чтобы почтить память великого Кобзаря. Однако не все знают, что на Тарасовой горе есть еще одна загадочная могила, которая принадлежит человеку по имени Иван Ядловский. "Телеграф" побывал на территории Шевченковского национального заповедника в Каневе и рассказывает, что известно о второй могиле на Чернечей горе.

Что стоит знать:

На Тарасовой горе в Каневе, помимо Шевченко, похоронен Иван Ядловский.

Мужчина почти полвека (с 1884 по 1933 год) служил хранителем могилы Кобзаря.

Он лично занимался благоустройством горы, сажал там деревья и цветы, и встречал посетителей.

Иван Ядловский — кто он и почему похоронен на Тарасовой горе

В дальнем углу Шевченковского заповедника, позади "Тарасовой светлицы" стоит могила с оградкой и черным гранитным памятником. В этом месте покоится Иван Алексеевич Ядловский. Этот человек — хранитель Тарасовой могилы, о котором ходят легенды.

Так выглядел Иван Ядловский

Известно, что Ядловский жил на территории заповедника с 1884 года и аж до своей смерти в 1933 году. Он был не только смотрителем заповедного места, но и гостеприимным хозяином, который встречал паломников и рассказывал им про Кобзаря и его наследие.

Иван Алексеевич занимался благоустройством Чернечей горы, следил за порядком, охранял могилу и буквально посвятил свою жизнь служению памяти Тараса Шевченко. Он своими руками посадил большинство деревьев на территории, сеял цветы, носил воду на гору с Днепра, чтобы поливать все свои растения.

Выход на Тарасовую гору с парковки позади музея. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Работники музея Шевченко в Каневе очень тепло отзываются об Иване Ядловском. Говорят, что он вложил душу, чтобы сохранить могилу Шевченко для будущих поколений. Также рассказывают, что у мужчины было 9 детей, которые вместе с ним и матерью жили в "Тарасовой светлице". Этот домик, к слову, стал первым прототипом музея Кобзаря и сейчас является частью заповедника.

Могила Ивана Ядловского на Тарасовой горе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Как выглядит могила Ядловского?

Скромная могила Ивана Алексеевича стоит возле подъездной дорожки, позади основного музея и самого памятника Тарасу Шевченко. Место ограждено небольшим парканом и засажено зеленью и цветами, оно ухожено и благоустроено.

Эта могила убрана и благоутроена. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

На памятнике есть имя, даты жизни и смерти хранителя Тарасовой горы. Также указан период и информация о том, что он смотрел за могилой Шевченко. А сбоку памятника высечена трогательная эпитафия на украинском языке: "Сивенького старого дідуся запам'ятали люди на могилі. Він всіх гостей привітно зустрічав, знаходив кожному слова ласкаві, щирі".

На памятнике есть трогательная эпитафия. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Ядловский жил на Тарасовой горе до 1933 года. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине находится этот уникальный комплекс с таинственными подземельями и квест-комнатами.