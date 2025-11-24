Гороскоп на 25 ноября: Скорпионы погрузятся в приключения, а Львы подпишут важные соглашения

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не переживать из-за мелких проблем

Для некоторых знаков Зодиака 2026 год станет периодом успеха. А пока "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 25 ноября. Узнайте, что ждать от этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник вы захотите действовать быстро, но спешка испортит результат. Лучше дважды обдумать все перед принятием решений. Возможен сложный разговор, но он пойдет вам на пользу. Главное сохранять спокойствие, даже если внутри все кипит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Завтра – идеальный день для финансовых решений, но не рискуйте всем и сразу. Вы получите интересное предложение о сотрудничестве, но обращайте внимание на детали. Личная жизнь потребует больше внимания, чем в последние дни. Не игнорируйте свое эмоциональное состояние.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день у вас будет много энергии, чтобы все менять. Используйте его для реальных шагов, а не для хаотических экспериментов. Возможны новые знакомства, которые окажутся полезными. Держите баланс между диалогом и монологом в деловых разговорах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Идеальный день для того, чтобы завершить то, что давно откладывалось на потом. Эмоции могут прыгать, поэтому вечером лучше уделить время творческому отдыху. На работе возможны недоразумения с коллегами, но сможете все устроить. Не берите все близко к сердцу.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе будет полный хаос, но ближе к обеду все встанет на свои места. Вас ждет выгодное финансовое соглашение, но тщательно читайте "мелкий шрифт" и взвесьте все "за" и "против". В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра у вас появится желание все наладить. Дома, на работе, в личной жизни. Но не стоит доставать "скелеты из шкафа" — лучше наведите порядок в голове. День подкинет шанс получить полезную информацию или найти ответ там, где давно не ожидали. Не стесняйтесь обращаться за помощью — так будет быстрее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот вторник заставит вас делать выбор, который вы откладывали. Не пытайтесь угодить всем – это невозможно даже для вас. Дело, которым занимались раньше, вдруг начнет двигаться вперед. Вечером подзарядка от общения с близким человеком точно пойдет на пользу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день вас ждут романтические приключения. Ваш партнер наконец-то поймет все намеки, которые вы давали ему раньше, и устроит для вас настоящую сказку. На работе возможны интересные новости посредством смены руководства, но в будущем они пойдут к лучшему.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День заряжает активностью, и вы можете многое успеть, если правильно расставите приоритеты. Кто-то может обратиться за советом – и вы реально дадите полезный ответ. В отношениях следует избегать острых фраз – завтра они будут звучать слишком резко. Вечером найдите время для своего хобби.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день у вас будет хороший шанс проявить себя на работе. Но для этого нужно не молчать, а сказать, что вы действительно думаете. Лишние переживания могут только истощить, поэтому лучше держать фокус на результате. В вопросах с родственниками возможно конструктивное примирение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для креатива и нестандартных решений. Вы можете найти альтернативный путь там, где другие не ищут. Не игнорируйте странные идеи – некоторые из них реально достойны внимания. В общении с людьми лучше быть точными во избежание двусмысленностей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра следует собраться и навести порядок в финансовых или бытовых моментах. Вы можете получить поддержку от человека, от которого не ожидали. Прошлые сомнения наконец-то начнут исчезать. День благоприятен для тихих, но уверенных шагов вперед.