Из-за нее Макрон получил скандальную пощечину. Как выглядела недавно умершая сестра Брижит

Шокирующее видео "разлетелось" несколько месяцев назад

Летом 2025 года первая леди Франции поразила публику своим холодным поведением по отношению к мужу — президенту Эмманюэлю Макрону. Все из-за смерти близкого человека 72-летней Брижит.

Что нужно знать:

Брижит Макрон тяжело переживала смерть своей старшей сестры Анны-Марии

Личная боль первой леди объясняет ее раздражительность во время деловых поездок

Анна-Мария скончалась в 93 года в родном городе президента Франции

В июле 2025 года во время государственного визита в Вьетнаме супруга Макрона держалась сдержанно из-за утраты родной старшей сестры — Анны-Марии Тронье. Как писал Daily Mail, пощечина французскому лидеру на борту самолета была связана с этой трагедией. Скандальный эпизод был снят папарацци.

Макрон получил оплеуху от жены летом 2025 года

Анна-Мария скончалась в 93 года всего за несколько дней до инцидента, и первая леди переживала эту утрату крайне тяжело. Именно поэтому ее поведение можно объяснить личной болью, которая могла проявляться в раздражительности и замкнутости.

Родственница первой леди скончалась в родном Амьене на севере Франции, где вырос и сам президент Макрон. Известно, что Брижит — самая младшая из шести детей в семье Тронье. В 2018 году она уже пережила утрату: тогда умер ее брат Жан-Клод Тронье, которому было 85 лет. А в 1961 году в автокатастрофе погибла сестра Мэривонн.

Жена Макрона обожала старшую сестру и считала ее своей наставницей. Анна-Мария есть на редком семейном фото Тронье, где также присутствует еще маленькая Брижит.

Анна-Мария Тронье (сверху) и Брижит Тронье (снизу)

Напомним, что первая леди Франции пытается доказать, что она не родилась мужчиной. Со всем этим в сети продолжают активно обсуждать, насколько Брижит Макрон похожа на своего старшего брата Жан-Мишеля Тронье — якобы много лет назад он сменил пол и забрал личность родственницы.