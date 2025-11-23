Больная Симоньян после похорон мужа-пропагандиста "ударилась" в мистику

К 45-летней пропагандистке приходит странный гость

Российская журналистка и руководительница пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на фоне лечения от рака неожиданно заговорила о мистике.

Что нужно знать:

Журналистка уверяет, что после смерти мужа к ее дому зачастил "мистический" гость

Ее муж Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года после девяти месяцев в коме, а его могилу до сих пор не нашли

Сейчас Симоньян проходит химиотерапию после операции

Сторонница кровопролитной войны в Украине, которая сейчас проходит курс химиотерапии от онкозаболевания, странно высказалась о мистике после похорон в сентябре 2025 года мужа-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу которого до сих пор не могут найти россияне.

В своем блоге в Телеграм Симоньян рассказала, что видит возле своего дома черного кота. По словам 45-летней больной путинистки, животное начало приходить якобы после того, как не стало Кеосаяна.

Он не входит в дом, хотя мы пытаемся его позвать, не дает себя погладить, практически не мяукает. Когда даем ему поесть — почти не ест. Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и наблюдает выдает больная Симоньян

Тот самый кот у дома пропагандистки

Напомним, что Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года, проведя в коме около девяти месяцев. В конце октября Симоньян сообщила о диагностированном у нее раке груди.

Сторонница войны в Украине лечится от рака

После проведенной операции пропагандистка проходит курс химиотерапии, в ходе которого у нее начались выпадение волос. Не так давно вдову Кеосаяна подняли на смех в сети.