Больная Симоньян после похорон мужа-пропагандиста "ударилась" в мистику
К 45-летней пропагандистке приходит странный гость
Российская журналистка и руководительница пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на фоне лечения от рака неожиданно заговорила о мистике.
Что нужно знать:
- Журналистка уверяет, что после смерти мужа к ее дому зачастил "мистический" гость
- Ее муж Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года после девяти месяцев в коме, а его могилу до сих пор не нашли
- Сейчас Симоньян проходит химиотерапию после операции
Сторонница кровопролитной войны в Украине, которая сейчас проходит курс химиотерапии от онкозаболевания, странно высказалась о мистике после похорон в сентябре 2025 года мужа-пропагандиста Тиграна Кеосаяна, могилу которого до сих пор не могут найти россияне.
В своем блоге в Телеграм Симоньян рассказала, что видит возле своего дома черного кота. По словам 45-летней больной путинистки, животное начало приходить якобы после того, как не стало Кеосаяна.
Он не входит в дом, хотя мы пытаемся его позвать, не дает себя погладить, практически не мяукает. Когда даем ему поесть — почти не ест. Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и наблюдает
Напомним, что Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года, проведя в коме около девяти месяцев. В конце октября Симоньян сообщила о диагностированном у нее раке груди.
После проведенной операции пропагандистка проходит курс химиотерапии, в ходе которого у нее начались выпадение волос. Не так давно вдову Кеосаяна подняли на смех в сети.