Через неї Макрон отримав скандальний ляпас. Як виглядала нещодавно померла сестра Бріжит

Тетяна Кармазіна
Бріжит та Емманюель Макрон Новина оновлена 24 листопада 2025, 18:22
Бріжит та Емманюель Макрон. Фото Getty Images

Шокуюче відео "розлетілося" кілька місяців тому

Влітку 2025 року перша леді Франції вразила публіку своєю холодною поведінкою до чоловіка — президента Емманюеля Макрона. Все через смерть близької людини 72-річної Бріжит.

Що потрібно знати:

  • Бріжит Макрон важко переживала смерть своєї старшої сестри Анни-Марії
  • Особистий біль першої леді пояснює її дратівливість під час ділових поїздок
  • Анна-Марія померла у 93 роки у рідному місті президента Франції

У липні 2025 року під час державного візиту у В’єтнамі дружина Макрона трималася стримано через втрату рідної старшої сестри Анни-Марії Троньє. Як писав Daily Mail, ляпас французькому лідеру на борту літака був пов’язаний з цією трагедією. Скандальний епізод було знято папараці.

Макрон отримав ляпас Бріжит Макрон
Макрон отримав ляпас від дружини влітку 2025 року

Анна-Марія померла у 93 роки лише за кілька днів до інциденту, і перша леді переживала цю втрату вкрай важко. Саме тому її поведінку можна пояснити особистим болем, який міг проявлятися у дратівливості та замкнутості.

Родичка першої леді померла у рідному Ам’єні на півночі Франції, де виріс і сам президент Макрон. Відомо, що Бріжит — наймолодша із шести дітей у родині Троньє. 2018 року вона вже пережила втрату: тоді помер її брат Жан-Клод Троньє, якому було 85 років. А 1961 року в автокатастрофі загинула сестра Мерівонн.

Дружина Макрона обожнювала старшу сестру і вважала її своєю наставницею. Анна-Марія є на рідкісному сімейному фото Троньє, де також присутня ще маленька Бріжит.

Анна-Марія Троньє сестра Бріжит Макрон
Анна-Марія Троньє (зверху) і Бріжит Троньє (знизу)

Нагадаємо, що перша леді Франції намагається довести, що вона не народилася чоловіком. З усім цим у мережі продовжують активно обговорювати, наскільки Бріжит Макрон схожа на свого старшого брата Жан-Мішеля Троньє — нібито багато років тому він змінив стать і забрав особистість родички.

