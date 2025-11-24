Через неї Макрон отримав скандальний ляпас. Як виглядала нещодавно померла сестра Бріжит

Шокуюче відео "розлетілося" кілька місяців тому

Влітку 2025 року перша леді Франції вразила публіку своєю холодною поведінкою до чоловіка — президента Емманюеля Макрона. Все через смерть близької людини 72-річної Бріжит.

Що потрібно знати:

Бріжит Макрон важко переживала смерть своєї старшої сестри Анни-Марії

Особистий біль першої леді пояснює її дратівливість під час ділових поїздок

Анна-Марія померла у 93 роки у рідному місті президента Франції

У липні 2025 року під час державного візиту у В’єтнамі дружина Макрона трималася стримано через втрату рідної старшої сестри Анни-Марії Троньє. Як писав Daily Mail, ляпас французькому лідеру на борту літака був пов’язаний з цією трагедією. Скандальний епізод було знято папараці.

Макрон отримав ляпас від дружини влітку 2025 року

Анна-Марія померла у 93 роки лише за кілька днів до інциденту, і перша леді переживала цю втрату вкрай важко. Саме тому її поведінку можна пояснити особистим болем, який міг проявлятися у дратівливості та замкнутості.

Родичка першої леді померла у рідному Ам’єні на півночі Франції, де виріс і сам президент Макрон. Відомо, що Бріжит — наймолодша із шести дітей у родині Троньє. 2018 року вона вже пережила втрату: тоді помер її брат Жан-Клод Троньє, якому було 85 років. А 1961 року в автокатастрофі загинула сестра Мерівонн.

Дружина Макрона обожнювала старшу сестру і вважала її своєю наставницею. Анна-Марія є на рідкісному сімейному фото Троньє, де також присутня ще маленька Бріжит.

Анна-Марія Троньє (зверху) і Бріжит Троньє (знизу)

Нагадаємо, що перша леді Франції намагається довести, що вона не народилася чоловіком. З усім цим у мережі продовжують активно обговорювати, наскільки Бріжит Макрон схожа на свого старшого брата Жан-Мішеля Троньє — нібито багато років тому він змінив стать і забрав особистість родички.