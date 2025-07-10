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Макрон ни при чем? СМИ объяснили странное поведение его жены на публике

Автор
Татьяна Крутякова
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Бриджит Макрон проигнорировала мужа Новость обновлена 10 июля 2025, 10:22
Бриджит Макрон проигнорировала мужа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бриджит Макрон продолжает удивлять сеть

Поведение супруги президента Франции Эмануэля Макрона Бриджит продолжает удивлять сеть. В этот раз она проигнорировала протянутую руку президента, когда сходила с трапа самолета, однако на это есть логическое объяснение.

Как пишет Daily Mail, Бриджит Макрон во время государственного визита в Великобританию вела себя отстраненно из-за смерти сестры. Якобы даже знаменитая пощечина Макрону тоже могла возникнуть из-за этой потери.

В материале поведение первой леди Франции характеризуют как "холодное и отстраненное". Ведь уже не в первый раз она игнорирует своего мужа. Так, недавно она не заметила протянуть ей руку, когда сходила с борта самолета.

Брижит и Эммануэль Макроны прибыли в Великобританию
Брижит и Эммануэль Макроны прибыли в Великобританию

Инцидент произошел в аэропорту Великобритании во время государственного визита супругов. Однако за несколько дней до этого Бриджит Макрон потеряла свою сестру. Она умерла в возрасте 93 лет и первая леди очень тяжело переживала эту трагедию. Именно поэтому ее поведение в последние недели вполне может быть обосновано личными переживаниями, которые могли сделать ее и раздражительной, и отстраненной из-за чрезмерного погружения в мысли.

"Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной в присутствии мужа. Мадам Макрон обожала свою сестру, и эта потеря сильно на нее повлияла. Но она согласилась, что ее обязанность — находиться в Соединенном Королевстве, несмотря на то, что это совпало с периодом траура", — говорит источник.

Старшая сестра Брижит Макрон Анна-Мария Тронье умерла в 93-е годы на прошлой неделе в родном городе Амьен на севере Франции, где родился и вырос сам Макрон. Брижит – младшая из шести детей семьи Тронье. В 2018 году она уже пережила потерю: умер ее брат Жан-Клод Тронье, которому было 85 лет. А в 1961 году в автокатастрофе погибла ее сестра Мэривонн.

Анна (Энни) Тронье сестра Бриджит Макрон
Анна (Энни) Тронье сестра Бриджит Макрон

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время государственного обеда, устроенного в честь приезда лидера Франции, папарацци зафиксировали интересный момент.

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#Франция #Скандал #Эммануэль Макрон #Бриджит Макрон