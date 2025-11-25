Вам понадобятся только полотенца: как увлажнить воздух дома без затрат и усилий

Даже без дорогих устройств можно поддерживать комфортную влажность

Когда батареи греют по полной, воздух в доме может становиться очень сухим. Это вредит не только коже, но и дыхательным путям и создает дискомфорт в квартире. Оптимальная влажность – около 40-60%, но когда включено отопление, она может быть намного ниже.

Простыми и действенными методами, как бесплатно увлажнить воздух, поделилась пользовательница TikTok. Даже без дорогих приборов можно чувствовать себя дома комфортно.

Как увлажнить воздух в квартире

Мокрые полотенца на батареях

Полотенца мочим, выкручиваем, но не полностью. Развешиваем их на радиаторы – тепло ускоряет испарение, а влага от полотенец наполняет воздух. При необходимости, когда высохнут полотенца, процедуру можно повторить.

Сушка вещей в квартире

Вещи после стирки следует развешивать не на улице, а просто дома, если в квартире не хватает влажности. Одежду можно вешать на сушилку или же просто на дверь или другие поверхности.

Кипятить воду в кастрюле

Если нужен "экстра-пар" — следует вскипятить небольшое количество воды на плите. Уходящий в воздух пар быстро повысит влажность.

Посуда с водой

Поставьте миски с водой прямо в комнатах, лучше у батарей. Если беспокоится об эстетике, жидкость можно набрать в красивые вазы. Тепло будет "испарять" воду медленно, добавляя влагу в воздух.

Влажная уборка

Если уровень сухости не критический, вас может спасти протирание мебели и полов влажной тряпкой. Это простой способ добавить влаги, не требующий техники и затрат.

Однако будьте осторожны – воздух можно "переувлажнить", в результате чего может появиться конденсат и даже плесень. Проверить уровень влажности можно с помощью гидрометра.

