Рус

Вам знадобляться лише рушники: як зволожити повітря вдома без витрат і зусиль

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рушники на сушарці
Рушники на сушарці. Фото Колаж Телеграфу

Навіть без дорогих приладів можна підтримувати комфортну вологість

Коли батареї гріють на повну, повітря в оселі може ставати дуже сухим. Це шкодить не лише шкірі, а й дихальним шляхам і створює дискомфорт у квартирі. Оптимальна вологість — близько 40-60%, але коли увімкнене опалення, може бути набагато нижчою.

Простими і дієвими методами, як безкоштовно зволожити повітря, поділилася користувачка TikTok. Навіть без дорогих приладів можна почуватися вдома комфортно.

Як зволожити повітря у квартирі

Мокрі рушники на батареях

Рушники мочимо, викручуємо, але не повністю. Розвішуємо їх на радіатори — тепло пришвидшує випаровування, а волога від рушника наповнює повітря. За потреби, коли рушники висохнуть, процедуру можна повторити.

Сушка речей у квартирі

Речі після прання варто розвішувати не на вулиці, а просто вдома, якщо у квартирі не вистачає вологості. Одяг можна вішати на сушарку або ж просто на двері чи інші поверхні.

Кип’яти воду в каструлі

Якщо потрібен "екстра-пар" — слід закип’яти невелику кількість води на плиті. Пар, який піде в повітря, швидко підвищить вологість.

Посуд із водою

Поставте миски з водою просто у кімнатах, краще біля батарей. Якщо переймається про естетику, рідину можна набрати у красиві вази. Тепло буде "випаровувати" воду повільно, додаючи вологу в повітря.

Вологе прибирання

Якщо рівень сухості не критичний, вас може врятувати протирання меблів та підлоги вологою ганчіркою. Це простий спосіб додати вологи, який не потребує техніки і витрат.

Однак будьте обережні — повітря можна "перезволожити", у результаті чого може з'явитися конденсат і навіть пліснява. Перевірити рівень вологості можна за допомогою гідрометра.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити білизну вдома, щоб не тхнуло вогкістю. Сушіння випраних речей в холодну пору може стати справжньою проблемою, особливо якщо у вас немає сушильної машини.

Теги:
#Зима #Опалення #Зволоження #Лайфхак