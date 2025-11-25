Вам знадобляться лише рушники: як зволожити повітря вдома без витрат і зусиль

Навіть без дорогих приладів можна підтримувати комфортну вологість

Коли батареї гріють на повну, повітря в оселі може ставати дуже сухим. Це шкодить не лише шкірі, а й дихальним шляхам і створює дискомфорт у квартирі. Оптимальна вологість — близько 40-60%, але коли увімкнене опалення, може бути набагато нижчою.

Простими і дієвими методами, як безкоштовно зволожити повітря, поділилася користувачка TikTok. Навіть без дорогих приладів можна почуватися вдома комфортно.

Як зволожити повітря у квартирі

Мокрі рушники на батареях

Рушники мочимо, викручуємо, але не повністю. Розвішуємо їх на радіатори — тепло пришвидшує випаровування, а волога від рушника наповнює повітря. За потреби, коли рушники висохнуть, процедуру можна повторити.

Сушка речей у квартирі

Речі після прання варто розвішувати не на вулиці, а просто вдома, якщо у квартирі не вистачає вологості. Одяг можна вішати на сушарку або ж просто на двері чи інші поверхні.

Кип’яти воду в каструлі

Якщо потрібен "екстра-пар" — слід закип’яти невелику кількість води на плиті. Пар, який піде в повітря, швидко підвищить вологість.

Посуд із водою

Поставте миски з водою просто у кімнатах, краще біля батарей. Якщо переймається про естетику, рідину можна набрати у красиві вази. Тепло буде "випаровувати" воду повільно, додаючи вологу в повітря.

Вологе прибирання

Якщо рівень сухості не критичний, вас може врятувати протирання меблів та підлоги вологою ганчіркою. Це простий спосіб додати вологи, який не потребує техніки і витрат.

Однак будьте обережні — повітря можна "перезволожити", у результаті чого може з'явитися конденсат і навіть пліснява. Перевірити рівень вологості можна за допомогою гідрометра.

