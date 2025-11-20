Гладьте экономно: есть простой способ уменьшить счета
Этот лайфхак доступен всем
Утюг потребляет электроэнергии больше, чем можно себе представить. Полчаса утюжка равны приготовлению 140 чашек фильтрованного кофе, утверждает Superzena. В нынешних условиях, когда энергетическая система Украины серьезно страдает от регулярных ударов российских кафиров, такая нагрузка может быть весьма критической.
Но есть уловки, которые помогут бережно пользоваться утюгом. Об этом сегодня и расскажет "Телеграф".
Как сэкономить на глажке
Если вы хотите сэкономить электроэнергию, не используйте кнопку подачи пара. Дело в том, что 90% потребляемой энергии утюг тратит именно на превращение воды в пар. Аналогичного эффекта можно достичь, если перед глажкой намочить одежду.
Также можно использовать во время глажения мокрую ткань. Намочите тонкое хлопковое кухонное полотенце, накройте им одежду и прогладьте. Важно выбрать действительно тонкую хлопчатобумажную ткань, чтобы добиться нужного эффекта. При этом важно следить, чтобы ткань не была слишком мокрой, а просто влажной.
