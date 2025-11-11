Внимание на белок и лук. Какие приметы на огороде предсказывают суровую зиму

На фоне рисков возможного блэкаута многие все чаще интересуются, какой будет грядущая зима, насколько холодная или теплая. На этот счет есть семь огородных примет.

Декабрь все ближе, и многим интересно, какая погода нас ожидает в этом зимнем сезоне. Пока паникеры прогнозируют блэкаут, а синоптики делают самые противоречивые предположения, есть смысл вспомнить народно-огородные приметы, которыми успешно пользовались наши бабушки и дедушки.

Итак, семь самых известных примет, которые могут указывать, что впереди тяжелая зима:

Очень богатый урожай рябины, шишек и желудей. Летом было очень-очень много ягод, включая малину, клубнику, облепиху, смородину и тд. Собранный лук отличается особо толстой "шубой". Чем больше на нем шелухи, тем холоднее будет зима. Много холмиков от кротовых нор, это значит, что кроты углубляются в землю, обустраивая теплые схроны. Листья еще не опали, а снег уже выпал — это тоже якобы сулит большой мороз. Мыши затаскивают в свои норы много сена, а белки активно запасаются орехами. Это, конечно, сложно проверить, но вдруг у вас получится. Перед холодной зимой пчелы тщательно запечатывают свои летки воском.

Всем добра и мира, а главное напоминаем, что после любой зимы всегда придет весна).

