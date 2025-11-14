Укр

Первый снег точно расскажет, какой будет зима: на что обращали внимание наши предки

Ирина Семчишина
Выпал первый снег? Обратите внимание на дату и время суток
Выпал первый снег? Обратите внимание на дату и время суток. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приметы о первом снеге: существует сразу несколько признаков, по которым можно судить не только о грядущей зиме, но и о будущем урожае. И вот самые распространенные из них.

Издавна наши предки могли предугадывать многие погодные явления, только наблюдая за природой. Накопленная народная мудрость выразилась в нескольких приметах о первом снеге.

Приметы о первом снеге:

  • Снег, выпавший на Покрову, предупреждает о ранней и снежной зиме. Как видим, эта примета сбылась — в этом году ранней зимой не пахнет.
  • Если первый снег лег на теплую землю — зима будет теплая.
  • Если к моменту первого снега на деревьях осталось много листьев, стоит ждать суровую зиму.
  • Если в ноябре много дождей, то в декабре будет много снегопадов.
  • Пушистый снег на Рождество говорит о большом урожае хлеба в новом сезоне.
  • Вьюга на День святого Николая свидетельствует об урожае летних ягод.
  • Если первый снег выпадает утром, это значит, что зима будет морозной и ясной. Если снег впервые падает в вечернее и ночное время — это к ненастной зиме, полной бурь и тревог.

Остается напомнить, что с учетом тенденций глобального потепления многие приметы остались элементом фольклора. И верить в них или нет — дело сугубо личное. Мы же пожелаем нашим читателям спокойной зимы, в тепле-добре и желательно при свете.

