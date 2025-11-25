Его знает каждый подросток 90-х: какой фильм покорил мир в 1990 году

Эта кинолента Кевина Костнера стала классикой

"Танцующий с волками" — лидер проката 1990 года, собравший более $400 млн и получивший аж семь "Оскаров". Фильм Кевина Костнера стал хитом своего времени, о нем помнят взрослевшие в 90-х, и он до сих пор остается одним из самых масштабных голливудских кино без супергероев и лишних спецэффектов.

Фильм основан на романе Майкла Блейка и повествует историю лейтенанта Джона Данбара. После войны он переводится на отдаленный форт, там встречает племя лакота, погружается в их образ жизни и наконец выбирает стать частью их сообщества.

Кассовые сборы картины были впечатляющими — при бюджете около 22 млн долларов она собрала более 424 млн долларов по всему миру. Критики и зрители высоко оценили фильм — он получил 7 "Оскаров" (среди них — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер").

Только для того, чтобы снять сцену охоты на бизонов, команда потратила более 250 тыс. долларов на анимтронные туши бизонов. Так они избежали использования живых животных. А в сцене, где Данбар "ест" печень бизона, Кевин Костнер действительно жевал желейные шарики, чтобы имитировать вкус.

Танцующий с волками

Даже сегодня "Танцующий с волками" остается популярным — его называют одним из лучших вестернов, а зрители ценят его за эмоциональную глубину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой фильм покорил весь мир в 1989 году. От него фанатеют даже через 36 лет.