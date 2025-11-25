Його знає кожен підліток 90-х: який фільм підкорив світ у 1990 році

Ця кінострічка Кевіна Костнера став класикою

"Той, що танцює з вовками" — лідер прокату 1990 року, який зібрав понад $400 млн і отримав аж сім "Оскарів". Фільм Кевіна Костнера став хітом свого часу, про нього пам’ятають ті, хто дорослішав у 90-х, і він досі залишається одним із наймасштабніших голлівудських кіно без супергероїв і зайвих спецефектів.

Фільм заснований на романі Майкла Блейка й розповідає історію лейтенанта Джона Данбара. Після війни він переводиться на віддалений форт, там зустрічає плем’я лакота, занурюється в їхній спосіб життя і врешті обирає стати частиною їхньої спільноти.

Касові збори картини були вражаючими — при бюджеті близько 22 млн доларів вона зібрала понад 424 млн доларів по всьому світу. Критики й глядачі високо оцінили фільм — він отримав 7 "Оскарів" (серед них — "Кращий фільм" і "Кращий режисер").

Лише для того, щоб зняти сцену полювання на бізонів, команда витратила понад 250 тис доларів на аніматронні туші бізонів. Так вони уникнули використання живих тварин. А у сцені, де Данбар "їсть" печінку бізона, Кевін Костнер насправді жував желейні кульки, щоб імітувати смак.

Той, що танцює з вовками

Навіть сьогодні "Той, що танцює з вовками" залишається популярним — його називають одним із найкращих вестернів, а глядачі цінують його за емоційну глибину.

