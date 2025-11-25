Будете їсти зелену цибулю за два тижні: як її виростити вдома на підвіконні (відео)

Ідеальний варіант, коли хочеться свіжої зелені без походів до магазину

Виростити соковиту зелену цибулю на підвіконні реально навіть без особливих навичок — знадобиться лише кілька цибулин, трохи землі і правильна послідовність дій. Найкраще не просто встромлювати цибулину в ґрунт одразу, а підготувати її, щоб рослина дала максимум урожаю й не загнила передчасно.

Простим способом поділилася користувачка ТікТок. Зелена цибуля, вирощена на підвіконні, — це дешево, швидко, екологічно й максимально "по-домашньому".

Як виростити зелену цибулю на підвіконні

Крок 1. Підготовка цибулі

Спочатку беремо звичайну "стару" цибулю й залишаємо її на добу при кімнатній температурі. Це дозволяє їй "прокинутися" після зберігання і краще піти в ріст. Після цього на добу заливаємо цибулю водою та залишаємо у мисці чи банці. Це стимулює корінці й знижує ризик пересихання на старті.

Крок 2. Готуємо ґрунт

Беремо ємність для посадки — контейнер, миску чи пластиковий лоток. На дно насипаємо приблизно 1,5 см ґрунту. Можна брати універсальний субстрат для овочів або звичайну садову землю, попередньо прожарену чи оброблену для знезараження.

Крок 3. Садимо

У кожної цибулини зрізаємо верхівку — так зелений паросток проросте швидше. Викладаємо цибулю на землю, встромляючи нижню частину (корінці) в ґрунт. Сильно заглиблювати не треба — верхня частина цибулини має залишатися назовні.

Крок 4. Правильний полив

Поливаємо рослини слабким розчином марганцівки — це знезаразить ґрунт і захистить від гнилі. Після поливу ставимо контейнер на світле підвіконня.

Зазвичай через 1,5–2 тижні можна зрізати перший урожай. Далі зелень продовжує рости, поки цибулина має сили та поживні речовини.

