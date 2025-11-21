Как укрыть виноград на зиму? Дешевый, простой и ленивый способ

Лучший способ укрытия винограда, этот вопрос волнует многих начинающих садоводов.

Чтобы вырастить большие и вкусные виноградные грозди, недостаточно просто посадить растение и несколько раз в сезон его обработать от болезней и вредителей. Важным этапом является зимовка, а точнее подготовка к ней.

Есть три самых распространенных способа укрытия винограда: прикопка землей, сухие туннельные укрытия, а также "ленивый" вариант. Поговорим и преимуществах и недостатках каждого.

Укрытие землей

Преимущества: Под слоем грунта виноградные кусты дышат, не преют, их не грызут мыши, лозы не пересыхают. Плюс это можно сделать без особых денежных затрат.

Главным недостатком этого способа является большая трудоемкость процесса, да и разгребать кусты весной для кого-то может быть проблемой.

Сухие туннели

Преимущества: В сухом укрытии виноград остается более чистым, нет нужды прилагать особый усилий.

Недостатки: Необходимо серьезно потратиться, чтобы купить дуги, пленку, агроволокно, шифер, мешковину, в общем все то, что обычно используют виноградари. И приобретать все это нужно будет регулярно. Большой проблемой могут стать мыши, которые также прячутся на зиму, а потом с большим аппетитом лакомятся лозой и почками.

"Ленивый" способ укрытия винограда

Речь идет о том, чтобы просто спустить лозы на землю, пришпилив их к грунту с помощью, например, старых электродов. Можно кинуть сверху старый шифер или солому-сено. А можно оставить как есть, надеясь что будет достаточно тепло и/или выпадет снег, который и прикроет виноград. Между прочим, для критиков отметим, что теплые зимы последних лет вполне позволяли виноградарям особо не напрягаться.

Сажайте виноград — не пожалеете)

