Его называют "царем ядов": это растение в Украине манит яркими цветами, но способно убить (фото)

Это растение называют "шпионом" среди цветов

Не всегда красивые растения и деревья безобидны для человека. За их пышным цветением может скрываться смертельная опасность. Обходить стороной стоит не только тис ягодный, но и аконит, который во время цветения особенно красив.

В Tik-Tok рассказали, что это растение является "шпионом" среди цветов. Несмотря на красивый внешний вид, аконит является очень ядовитым.

Как выглядит аконит и что о нем нужно знать

В Украине можно встретить удивительно красивое растение под названием "аконит", которое сразу привлекает внимание. У него высокие стебли с синими или фиолетовыми соцветиями, которые поднимаются над травой, словно свечи.

Цветки у аконитов маленькие, имеют очень необычную форму: их сравнивают со средневековыми шлемами. Но за внешней красотой скрывается смертельная опасность.

Как выглядит растение аконит

На самом деле, аконит — одно из самых ядовитых растений в мире. Опасны все его части: корни, листья, стебли и особенно сок. Нюхать или срывать его нельзя, потому что яд может проникнуть через кожу и вызвать отравление.

Еще в древности аконит называли "царем ядов". Согласно греческому мифу, растение появилось из слюны Цербера — трехглавого пса, который охранял ворота подземного мира. Когда Геракл укротил чудовище, его слюна его упала на землю и на том месте вырос аконит.

Аконит очень ядовитый

Аконит пестрый и аконит крепкий можно встретить в Карпатах, а также на Полесье.

