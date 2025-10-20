Имеет необычные плоды, спрятанные в "мешочек": в Украине заметили интересное растение (фото)

Физалисом часто украшают участки

Растения в Украине привлекают красивым внешним видом, например кампсис. А вот во Львовской области жительница показала интересное растение с оранжевыми плодами под названием физалис.

Эстетическое растение жительница зафиксировала на Сокальщине Львовской области и распространила фото в фейбсук-сообщество "Растительный мир Украины". Физалис — травянистое растение семейства пасленовых, впервые появившееся в Перу и Боливии. С греческого "физалис" переводится как "пузырь". Также растение еще называют мексиканским помидором.

Физалис, фото Галины Веры

Существует три вида физалиса: садовой, земляничный и овощной. Уход за ними такой, как у помидоров – важно поливать, пропалывать и разрыхлять. Они нуждаются в светлом месте, плодородной земле и тепле. Зимой физалис хранят в комнатах или теплицах. Земляничный и овощной виды пригодны к потреблению, а садовой – нет.

Физалис нуждается в уходе, фото Галины Веры

Плоды физалиса покрыты тонкой оболочкой из цветочных листьев. Они имеют вид бумажных "фонариков". Внутри есть белые семена, которые также едят вместе с мякотью. Плоды имеют сладко-кислый вкус, похожий на ананас и маракую. Они созревают в период с августа до осени. Листья физалиса — зеленые, а стебли — мясистые.

Физалис имеет сладкие плоды, фото Галины Веры

Плоды физалиса собирают с июня по октябрь. Их хранят в сухом помещении в течение одного-двух месяцев. Оранжевые плоды физалиса выглядят красиво, поэтому ими часто декорируют участки.

