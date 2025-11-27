Сэкономил почти 8 тысяч: украинец показал безумную скидку на продукты в супермаркете

Пользователь решил "обмануть систему" и вызвал волну хейта

Сеть украинских супермаркетов наделала шум — запустила акцию с товарами по 1 гривне и она уже успела взорвать соцсети. В сети показали, как благодаря этому предложению получили товаров более чем на 8 тысяч гривен, но к уплате вышло всего 312.

Такой пост опубликовал пользователь Threads. "Всем кто у меня не верил — на фото товаров на 312 гривен с учетом доставки и пакетов, каждый товар по 1 гривне и общая скидка -7976 грн ", — отметил он.

Украинец "обманул" систему

Что известно об акции

Сеть "Сильпо" 26-27 ноября 2025 года запустила акцию под названием Поиск сокровищ — во время нее в своем интернет-каталоге (на сайте и в приложении) "Сільпо" "прячет" товары по цене 1 гривна.

Чтобы получить их за 1 грн нужно: найти акционный товар, добавить в корзину, а также подобрать общую сумму заказа до минимального порога для доставки (порог зависит от адреса доставки). Акция действует только для онлайн заказов с доставкой, не для самовывоза.

В сети появилась история от пользователя, которому якобы удалось "поймать" акционные товары на более чем 8 000 гривен, но по факту заплатить лишь 312 гривен. Однако по правилам акции можно выбирать только одну позицию товара по акционной цене. В комментариях его осуждают за то, что он "обманул систему".

"Там же прям в правилах написано, что нельзя брать больше 1 позиции товара. То, что программисты это не пофиксили — это уже на такое, на вашей совести"

"Зачем скупать в таком количестве нарушая правила акции"

