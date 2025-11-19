Вас "кинут" на деньги и продадут некачественный товар: 8 вещей, которые лучше не покупать в Черную пятницу

Будьте внимательны к мошенническим схемам

Черная пятница – пожалуй, любимый период в году всех шопоголиков. Скидки будто бы сыпятся с экранов, а покупатели платят меньше, чем должны. Однако прежде чем "ловить выгоду", следует знать: не все, что сияет, — действительно скидка.

Есть категории товаров, на которых магазины часто обманывают, завышают цены или просто продают то, что не стоит и гривны под ярким ценником "скидка 80%". "Телеграф" подготовил для вас список того, на что не стоит тратить деньги в Черную пятницу.

Что не стоит покупать в Черную пятницу

Гаджеты устаревших моделей

Во время больших распродаж бизнесмены пытаются продать старые модели смартфонов, телевизоров и других гаджетов. Часто они либо сняты с производства, либо просто не актуальны. С такими устройствами нужно быть очень осторожными – нередко на них красуется привлекательный ценник с очень большой скидкой, хотя на самом деле этот товар не стоит даже столько.

Одежда, которую вы "возможно когда-нибудь оденете"

Лучше всего в преддверии шопинга в Черную пятницу проанализировать свой гардероб. Составьте список того, что вам действительно не хватает – иначе можно купить много лишних вещей, которые через некоторое время просто придется выбросить.

Игрушки

Игрушки могут показаться самой выгодной покупкой в Черную пятницу, ведь скоро новогодние праздники и их придется покупать без скидок. Однако это ложное впечатление. В декабре может появиться больше выгодных предложений, чем в ноябре, ведь в это время продавцы хотят "распрощаться" со всеми закупившими на праздники игрушками. Однако есть исключение – видеоигровые приставки. Именно на них могут быть реальные скидки в магазинах техники.

Фитнес-оборудование

Если вы планируете приобрести тренажер или любые другие принадлежности для спорта, лучше всего делать это в январе. Дело в том, что большинство людей начинают худеть с Нового года, а маркетологи этим пользуются, поэтому делают реальные скидки именно в этот период.

Спортивные принадлежности

Косметика и уход за средствами

Акционные наборы почти "бесплатных" миниверсий или товары, срок годности которых истекает в ближайшее время или зависает на складе давно — вот что можно приобрести в Черную пятницу. Для этого, чтобы не потратить деньги на ненужную косметику, за несколько дней до распродаж просмотрите цены на желаемые вам товары и убедитесь, что на них действительно сделали скидку. Также внимательно смотрите на сроки годности на упаковках.

Косметика

Новогодний декор

Поскольку конец ноября – это период, когда на новогодние украшения повышен спрос, магазины ставят более высокие цены на желтых ценниках, чем товар продавался без скидки. Лучшие предложения обычно появляются не в Черную пятницу, а в конце декабря.

Новогодняя елка

Билеты или туристические предложения

Распродажи путешествий ("Black Friday туры") порой могут быть маркетинговым ходом – цены рекламируют как большой "sale", но на самом деле скидки могут быть минимальными или сопровождаемыми скрытыми условиями. Например, дополнительное сборы, ужасные условия проживания и т.д.

Вещи "просто потому что большая скидка"

За желтым ценником со скидкой "70%" мы часто не понимаем, что этот товар мы бы не приобрели даже за меньшую сумму не в Черную пятницу. Лучший способ действительно сэкономить – это составить список того, что вам действительно нужно и приобрести это во время бешеных распродаж.

