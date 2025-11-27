Зекономив майже 8 тисяч: українець показав шалену знижку на продукти в супермаркеті

Користувач вирішив "обманути систему" і викликав хвилю хейту

Мережа українських супермаркетів наробила шуму — запустила акцію з товарами по 1 гривні і вона вже встигла підірвати соцмережі. У мережі показали, як завдяки цій пропозиції отримали товарів більш ніж на 8 тисяч гривень, але до сплати вийшло всього 312.

Такий допис опублікував користувач Threads. "Усім хто в мене не вірив — на фото товарів на 312 гривень з врахуванням доставки та пакетів, кожен товар по 1 гривні і загальна знижка -7976 грн", — зазначив він.

Українець "обманув" систему

Що відомо про акцію

Мережа "Сільпо" 26–27 листопада 2025 року запустила акцію під назвою Пошук скарбів — під час неї у своєму інтернет-каталозі (на сайті та в додатку) "Сільпо" "ховає" товари за ціною 1 гривня.

Щоб отримати їх за 1 грн, потрібно: знайти акційний товар, додати до кошика, а також добрати загальну суму замовлення до мінімального порогу для доставки (поріг залежить від адреси доставки). Акція діє лише для онлайн-замовлень з доставкою, не для самовивозу.

У мережі з’явилася історія від користувача, якому нібито йому вдалося "зловити" акційні товари на більше ніж 8 000 гривень, але за фактом заплатити лише 312 гривень. Однак за правилами акції, можна обирати лише одну позицію товару за акційною ціною. У коментарях його засуджують за те, що він "обманув систему".

"Там же прям в правилах написано, що не можна брати більше 1 позиції товару. Те, що програмісти це не пофіксили — то уже на таке, на вашій совісті"

"Навіщо скупляти в такій кількості порушуючи правила акції"

