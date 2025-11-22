Зелень для привлечения "зелени": ТОП-8 комнатных растений-магнитов для денег

Есть комнатные растения, которые способствуют притоку денег в семью и бизнес. Не зря их сажают и дома, и в офисах, и в квартирах, и в загородных поместьях.

Некоторые комнатные растения по преданиям обладают уникальными способностями привлечь в дом, где они растут, деньги и общее благосостояние. Например, денежное дерево на то и денежное, чтобы вам повезло с финансами.

Еще нашими предками было замечено, что определенные комнатные растения создают особенно благоприятные условия для повышения зарплаты или получения дополнительных доходов. Откуда бы не пришли деньги, их все равно будет хоть немного, но больше, чем было. Речь идет о восьми видах растений.

Какие растения привлекают деньги:

Толстянка, крассула или денежное дерево. Листья в форме монеток — явный символ скорейшего прибавления в кошельке. Лимон, растущий в красном горшке в юго-восточной части дома — важный элемент привлечения финансов. Пахира или бутылочное дерево — магнит для материальных средств. Замиокулькас неприхотлив, но весьма привлекателен для денег. Спатифиллум или женское счастье — создает максимум условий для гармонии и достатка. Герань или пеларгония отпугивает неудачу в финансах. Эпипремнум золотистый — еще один важный товарищ для увеличения кошелька. Аукуба — еще один денежный магнит.

Крассула и эпипремнум золотистый - неприхотливые растения

Доверять или нет этим приметам — дело сугубо личное. Но даже если вас не завалит золотыми монетами после посадки этих растений, в доме явно станет более красиво и эстетично.

