Погода 1 грудня розкаже, якою буде зима. Народні прикмети
-
-
Читать на русском
Якою буде зима, весна або навіть літо наступного року можна дізнатися, згадавши прикмети про перший день зими. Вірити в них чи ні – особиста справа кожного.
Є кілька народних прикмет про перший день зими. Погода, поведінка тварин та птахів допомагає дізнатися, якою буде зима чи навіть літо наступного року.
Для наших предків 1 грудня був днем Романа і Платона Зимоуказів, причому останнє слово явно вказує, для чого використовувалися прикмети цього часу. І справді, перший день календарної зими в давнину підказував, якими будуть наступні місяці. Причому початок дня асоціювався із початком зими, а вечір — із завершенням її.
Погода в перший день зими:
- Якщо сонячно та ясно – до морозу.
- Туманна погода – до відлиги.
- Вітер із півдня — до теплої зими, з півночі — навпаки.
Небо у перший день зими:
- Чисте небо — чекати на сніг можна після Різдва.
- Багато зірок – до морозу.
- Захід сонця багряного кольору віщує сильний буран з морозом.
- Навколо місяця червоні кільця — до морозу.
Кішки в перший день зими:
- Мурлика дряпає підлогу, шукає тепле місце – буде зниження температури.
- Кіт згорнувся клубком — мороз.
Птахи:
- Синиці особливо активно свистять уранці — вночі прийде холод.
- Ворони сидять насуплені на гілках дерев — теж настає похолодання.
