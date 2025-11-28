Рус

Погода 1 грудня розкаже, якою буде зима. Народні прикмети

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Погодні прикмети на перший день зими
Погодні прикмети на перший день зими. Фото Колаж "Телеграфу"

Якою буде зима, весна або навіть літо наступного року можна дізнатися, згадавши прикмети про перший день зими. Вірити в них чи ні – особиста справа кожного.

Є кілька народних прикмет про перший день зими. Погода, поведінка тварин та птахів допомагає дізнатися, якою буде зима чи навіть літо наступного року.

Для наших предків 1 грудня був днем Романа і Платона Зимоуказів, причому останнє слово явно вказує, для чого використовувалися прикмети цього часу. І справді, перший день календарної зими в давнину підказував, якими будуть наступні місяці. Причому початок дня асоціювався із початком зими, а вечір — із завершенням її.

Погода в перший день зими:

  • Якщо сонячно та ясно – до морозу.
  • Туманна погода – до відлиги.
  • Вітер із півдня — до теплої зими, з півночі — навпаки.

Небо у перший день зими:

  • Чисте небо — чекати на сніг можна після Різдва.
  • Багато зірок – до морозу.
  • Захід сонця багряного кольору віщує сильний буран з морозом.
  • Навколо місяця червоні кільця — до морозу.

Кішки в перший день зими:

  • Мурлика дряпає підлогу, шукає тепле місце – буде зниження температури.
  • Кіт згорнувся клубком — мороз.

Птахи:

  • Синиці особливо активно свистять уранці — вночі прийде холод.
  • Ворони сидять насуплені на гілках дерев — теж настає похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини залучають гроші до вашого дому.

Теги:
#Погода #Зима #Прогноз погоди #1 грудня