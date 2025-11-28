Погода 1 грудня розкаже, якою буде зима. Народні прикмети

Якою буде зима, весна або навіть літо наступного року можна дізнатися, згадавши прикмети про перший день зими. Вірити в них чи ні – особиста справа кожного.

Є кілька народних прикмет про перший день зими. Погода, поведінка тварин та птахів допомагає дізнатися, якою буде зима чи навіть літо наступного року.

Для наших предків 1 грудня був днем Романа і Платона Зимоуказів, причому останнє слово явно вказує, для чого використовувалися прикмети цього часу. І справді, перший день календарної зими в давнину підказував, якими будуть наступні місяці. Причому початок дня асоціювався із початком зими, а вечір — із завершенням її.

Погода в перший день зими:

Якщо сонячно та ясно – до морозу.

Туманна погода – до відлиги.

Вітер із півдня — до теплої зими, з півночі — навпаки.

Небо у перший день зими:

Чисте небо — чекати на сніг можна після Різдва.

Багато зірок – до морозу.

Захід сонця багряного кольору віщує сильний буран з морозом.

Навколо місяця червоні кільця — до морозу.

Кішки в перший день зими:

Мурлика дряпає підлогу, шукає тепле місце – буде зниження температури.

Кіт згорнувся клубком — мороз.

Птахи:

Синиці особливо активно свистять уранці — вночі прийде холод.

Ворони сидять насуплені на гілках дерев — теж настає похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини залучають гроші до вашого дому.