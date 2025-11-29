Очень коротенькие, потому легко выучить. Лучшие стихи о святом Николае для малышей на украинском
Выбирайте любимый стишок и изучайте за минуты
День Святого Николая — праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и малыши. Для детей эта дата особенная не только подарками — она дарит возможность встретиться с Чудотворцем, который может посетить детский сад или школу.
Чтобы заслужить подарок от Николая, послушные детишки всегда старательно готовятся к его приходу. А лучший способ порадовать святого — прочесть ему красивое стихотворение. "Телеграф" сделал подборку ярких коротких поздравлений о святом Николае для детей 2-3 лет на украинском.
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він для всіх несе гостинці.
Від Святого Миколая
Я даруночка чекаю,
Не стулю всю нічку очі,
Бо який він знати хочу.
***
Я сьогодні сам молився
і ні разу не забувся,
аж Миколайко з образочка
до мене всміхнувся.
***
Тільки раз у році
Нічка ця буває,
Коли Миколайко
Дари посилає.
