Очень коротенькие, потому легко выучить. Лучшие стихи о святом Николае для малышей на украинском

Выбирайте любимый стишок и изучайте за минуты

День Святого Николая — праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и малыши. Для детей эта дата особенная не только подарками — она дарит возможность встретиться с Чудотворцем, который может посетить детский сад или школу.

Чтобы заслужить подарок от Николая, послушные детишки всегда старательно готовятся к его приходу. А лучший способ порадовать святого — прочесть ему красивое стихотворение. "Телеграф" сделал подборку ярких коротких поздравлений о святом Николае для детей 2-3 лет на украинском.

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він знати хочу.

***

Я сьогодні сам молився

і ні разу не забувся,

аж Миколайко з образочка

до мене всміхнувся.

***

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

Напомним, что с 2023 года Украина чествует святого по-новому. "Телеграф" рассказывал, как украинцы празднуют Николая Чудотворца в 2025 году.