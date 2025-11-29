Дуже коротенькі, тому легко вивчити. Найкращі вірші про святого Миколая для малечі українською

Обирайте улюблений віршик та вивчайте за хвилини

День Святого Миколая — свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і малеча. Для дітей ця дата особлива не лише подарунками — вона дарує можливість зустрітися з Чудотворцем, який може завітати у дитсадок чи школу.

Щоб заслужити подарунок від Миколая, слухняні дітки завжди старанно готуються до його приходу. А найкращий спосіб потішити святого — прочитати йому красивий вірш. "Телеграф" зробив добірку яскравих коротких привітань про святого Миколая для дітей 2-3 років українською.

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він знати хочу.

***

Я сьогодні сам молився

і ні разу не забувся,

аж Миколайко з образочка

до мене всміхнувся.

***

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

Нагадаємо, що з 2023 року Україна вшановує святого по-новому. "Телеграф" розповідав, як українці святкують Миколу Чудотворця у 2025 році.