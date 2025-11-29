Дуже коротенькі, тому легко вивчити. Найкращі вірші про святого Миколая для малечі українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Обирайте улюблений віршик та вивчайте за хвилини
День Святого Миколая — свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і малеча. Для дітей ця дата особлива не лише подарунками — вона дарує можливість зустрітися з Чудотворцем, який може завітати у дитсадок чи школу.
Щоб заслужити подарунок від Миколая, слухняні дітки завжди старанно готуються до його приходу. А найкращий спосіб потішити святого — прочитати йому красивий вірш. "Телеграф" зробив добірку яскравих коротких привітань про святого Миколая для дітей 2-3 років українською.
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він для всіх несе гостинці.
Від Святого Миколая
Я даруночка чекаю,
Не стулю всю нічку очі,
Бо який він знати хочу.
***
Я сьогодні сам молився
і ні разу не забувся,
аж Миколайко з образочка
до мене всміхнувся.
***
Тільки раз у році
Нічка ця буває,
Коли Миколайко
Дари посилає.
Нагадаємо, що з 2023 року Україна вшановує святого по-новому. "Телеграф" розповідав, як українці святкують Миколу Чудотворця у 2025 році.