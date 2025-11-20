Когда День святого Николая 2025 в Украине: даты по новому и старому стилю

Один из самых радостных и ожидаемых детских праздников не за горами

С 2023 года Украина отмечает День святого Николая по-новому. Это связано с тем, что многие общины Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарный стиль.

Святой Николай появился на свет в 270 году в городе Патара на территории нынешней Турции, в обеспеченной христианской семье. С юных лет он посвятил себя служению Богу. Став епископом Миры (ныне Демре), Николай прославился своим милосердием, справедливостью и многочисленными чудесами.

Одна из самых известных легенд повествует о том, как Николай тайно подбросил мешок золота в дом бедняка, чтобы уберечь его дочерей от тяжелой участи. Именно эта история стала основой традиции дарить подарки, связанной с праздником.

День святого Николая: новая и старая даты

С переходом православных и греко-католиков на церковный новоюлианский календарь дата праздника была перенесена с 19 декабря (по старому стилю) на 6 декабря. Поэтому праздник в этом году выпадает на пятницу и субботу соответственно.

Традиции и что нельзя делать на Святого Николая

День святого Николая — один из самых ожидаемых праздников для детей. По традиции они пишут Николаю письма и надеются найти утром под подушкой долгожданные угощения. Существует и обычай в этот день возвращать долги. Принято также мириться с теми, с кем были разногласия, и искренне прощать обиды. Верующие же посещают церковь, чтобы обратиться к святому с молитвой и попросить его о покровительстве и защите.

Фото: freepik

В праздник нельзя заниматься тяжелой физической работой, ремонтом, шитьем и уборкой. Также запрещено ссориться, ругаться и желать зла другим, особенно детям. Кроме того, в период Рождественского поста нельзя есть мясные и молочные продукты.