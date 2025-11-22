"Это вам не Рошен": шоколадный Святой Николай поразил украинцев ценой (фото)
Мини-фигурка Николая стоит 600 гривен
В канун Рождества и Нового года в магазинах традиционно появляются шоколадные фигурки Святого Николая. Впрочем, нынешняя цена лакомства не на шутку удивила украинцев.
Миниатюрная съедобная статуэтка весом 70 грамм стоит 599 гривен. Фотодоказательство опубликовали в одном из телеграмм-каналов.
Что нужно знать
- В Польше цена аналогичного Николая составляет около 286 гривен
- В Германии такая фигурка продается за 209 гривен
- В США Санта стоит примерно 190 гривен
"Святой Николай нынче не дешевый, а в Польше такой за 170 грн можно взять", — прокомментировали товар в паблике.
Поначалу пользователи не поверили, что именно столько может стоить фигурка из молочного шоколада, даже приняв фотографию за фотошоп, но реальность оказалась неумолимой.
Украинцы считают, что за такие деньги можно купить настоящего Святого Николая. А если воспользоваться государственной помощью "Зимняя поддержка" и немного добавить собственных сбережений, можно приобрести две штуки.
Также в комментариях отметили, что это не Roshen, который стоит гораздо меньше.
Стоит отметить, что в Польше такой "Святой Николай" стоит не 170 гривен, а в полтора раза больше — 286 гривен, или 24,9 злотых.
А вот в Германии фигурка "Николая" стоит 209 гривен, то есть 4.29 евро.
Кстати, в Соединенных Штатах за "Санту" от итальянского производителя придется выложить только $4.49, или 190 гривен.
