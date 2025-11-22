"Это вам не Рошен": шоколадный Святой Николай поразил украинцев ценой (фото)

Мини-фигурка Николая стоит 600 гривен

В канун Рождества и Нового года в магазинах традиционно появляются шоколадные фигурки Святого Николая. Впрочем, нынешняя цена лакомства не на шутку удивила украинцев.

Миниатюрная съедобная статуэтка весом 70 грамм стоит 599 гривен. Фотодоказательство опубликовали в одном из телеграмм-каналов.

Что нужно знать

В Польше цена аналогичного Николая составляет около 286 гривен

В Германии такая фигурка продается за 209 гривен

В США Санта стоит примерно 190 гривен

"Святой Николай нынче не дешевый, а в Польше такой за 170 грн можно взять", — прокомментировали товар в паблике.

Шоколадные фигурки Святого Николая

Поначалу пользователи не поверили, что именно столько может стоить фигурка из молочного шоколада, даже приняв фотографию за фотошоп, но реальность оказалась неумолимой.

Святой Николай в Украине

Украинцы считают, что за такие деньги можно купить настоящего Святого Николая. А если воспользоваться государственной помощью "Зимняя поддержка" и немного добавить собственных сбережений, можно приобрести две штуки.

Также в комментариях отметили, что это не Roshen, который стоит гораздо меньше.

Святой Николай от "Рошена"

Стоит отметить, что в Польше такой "Святой Николай" стоит не 170 гривен, а в полтора раза больше — 286 гривен, или 24,9 злотых.

Николай в Польше

А вот в Германии фигурка "Николая" стоит 209 гривен, то есть 4.29 евро.

Вайнахтсман в Германии

Кстати, в Соединенных Штатах за "Санту" от итальянского производителя придется выложить только $4.49, или 190 гривен.

Санта в США

Напомним, "Телеграф" писал, что посетитель одного из одесских супермаркетов заметил "Филиппа Киркорова" в торговом зале. Российский певец и известный путинист якобы улыбался на стеллаже с продукцией итальянского повара.