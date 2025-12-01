Как кошка делает вас "своим" за несколько секунд: есть одна повседневная привычка

В целом кошка трется о ноги, показывая любовь и преданность, но есть и другие причины

Многие владельцы замечают: стоит только зайти домой, и кошка сразу начинает тереться об ноги. Казалось бы, обычная мелочь, но на самом деле за этим поведением стоят несколько довольно интересных причин.

Как пишет The Spruce Pets, это связано не только с тем, что она хочет внимания, но и, например, показывает свою приверженность хозяину. Ниже "Телеграф" подробно написал, что хочет сказать кошка своим поведением.

Почему кошки так любят тереться о людей и предметы: объясняем простыми словами

Кошке нужны "свои люди"

Кошки многое узнают о мире через запахи. На их щеках, подбородке, лбу и даже лапах есть железы, выделяющие феромоны. Люди их не чувствуют, но другие животные — легко. Такие метки могут рассказать, кот это или кошка, в каком она состоянии и даже в какое у нее настроение.

Когда вы возвращаетесь с улицы, от вас могут исходить незнакомые запахи, а иногда и запах других животных. Поэтому, когда кошка трется о вас, она оставляет на вас свой запах, фактически помечая вас как "своего человека". Это часть территориального поведения, подобно царапанию мебели или другим меткам.

Кошка трется о ноги человека

Потребность во внимании

Иногда все гораздо проще: вашей кошке просто не хватает общения. Когда она начинает усердно тереться о ноги сразу после вашего появления, это может быть просьбой погладить ее, почесать голову или поиграть. Особенно это заметно, когда кот немного "бодается".

Проявление любви и доверия

Есть и другое объяснение — чувство безопасности. Если кошка трется о человека, значит рядом с ним она чувствует себя спокойно и комфортно. А когда она делает это с мебелью или стенами, то показывает, что довольна своей средой и считает территорию безопасной.

