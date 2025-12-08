Этого слова нет в их языке: какой предмет украинцев введет россиян в ступор
-
-
Устройство, связанное с хлебом и бытом
Хотите проверить, насколько украинский отличается от русского? Спросите россиянина, что такое "жорна". Ответа, скорее всего, не услышите.
"Телеграф" рассказывает, что это за предмет, для чего его использовали и почему россияне не понимают его вообще.
"Словарь украинского языка" объясняет: жорна — это ручное устройство, состоящее из двух круглых камней и использующееся для растирания и помола зерна. Это не просто камень и не мельница в привычном понимании, а отдельное домашнее устройство для помола.
Слово "жорна" происходит от праславянского корня, что означает "важкий" или "тяжкий". И действительно, каждый такой камень весил немало, крутить его было тяжелым трудом.
У россиян этого слова просто нет. На русском языке им приходится говорить "ручная мельница" или "жернова" — но это уже не то же звучание и не та же культурная традиция.
Народная мудрость зафиксировала разницу между работой с жорнами и на мельнице: "Коло жорен піт втирають, коло млина пісні співають". Молоть зерно вручную было действительно изнурительной работой.
Жорна состояли из двух камней – нижнего и верхнего. Между ними оставалось небольшое пространство, куда сыпали зерно через отверстие в центре верхнего камня. Все это было устроено в деревянном ящике на ножках.
По селам ходили специальные мастера — "жорнярі". Они изготовляли жерновные камни, ремонтировали деревянные части и точили поверхность камней, потому что она постепенно стиралась.
Сейчас жорна можно увидеть разве что в музеях. Они стали частью истории, но слово осталось живым в речи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое россияне не смогут ни произнести, ни перевести. Они не понимают его значения, потому что такой лексики просто нет в их языке.