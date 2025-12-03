Те, кто делают все медленно: украинское слово, которое не поймут россияне

Старое слово, сбивающее россиян с толку

Украинский язык сохранил немало слов, которые передают характер человека точнее любых описаний. Мы слышим их от старших, используем в быту, но подлинное содержание и происхождение известны не всем. "Маруда" — одно из таких слов.

Особую неразбериху это слово вызывает у россиян, потому что они не могут найти ему четкого соответствия. "Телеграф" рассказывает, что оно означает и почему чужаки не могут его понять.

По данным толковых словарей, "маруда" — это человек, который делает все слишком медленно и скучно, ворчит или хмурится. В словарях также подают связанные формы: глагол означает делать что-то долго и медленно, а прилагательное описывает что-то скучное, хлопотное или изнурительное.

Языковеды объясняют, что слово пришло к украинцам из польского языка. Польское maruda связывают с немецким marode, что означает "усталый" или "обессиленный", а то, в свою очередь, происходит от старофранцузского maraud. С этим французским словом связан и украинский мародер, однако значения со временем разошлись.

У белорусов существует схожий аналог, но в русском языке такого слова фактически нет. Поэтому россияне часто путают значение, а иногда считают его вымышленным. Четкого перевода они подобрать не могут: на русском слова либо звучат грубо, либо передают другой смысл. Поэтому украинский вариант остается для них непонятным и непрозрачным.

В современных цифровых словарях к этому слову подают несколько синонимов: вайло, мамула, телепень, тихоплав, тюхтій, м'яло. Все они передают одинаковую черту характера: чрезмерная медлительность и нежелание действовать быстрее.

