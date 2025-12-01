Забудьте о "палянице": это слово настолько украинское, что россияне не смогут произнести

Слово, которое почти вышло из употребления

Украинский язык порой прячет такие жемчужины, что даже носители языка удивляются: откуда они взялись и что означают. Некоторые слова почти исчезли из употребления, но остались в старых словарях и воспоминаниях о сельском быте. Россиянам такие названия кажутся набором случайных звуков, потому что они не способны перевести их буквально и не понимают происхождение.

Одно из таких слов – "гринджолы". "Телеграф" рассказывает, что оно означает и почему россияне не могут его перевести.

"Гринджолы" — относится к словам, которые сохранились в украинской традиции, хотя в повседневной жизни о нем слышно редко.

В "Словаре украинского языка" указано, что так называли низкие и широкие сани со сторонами, расходящимися к передку. В источнике также упомянуто, что хозяева складывали на такие сани мешки с зерном или другим товаром, а у детей были свои маленькие варианты для зимних развлечений.

В толковых словарях и диалектных сборниках слово преподносятся в этом же значении. Оно описывает конкретный тип саней, характерных именно для украинских сел. Из-за этого термин считают региональным и связанным с давно изменившимся бытом.

Значение слова "гринджолы"

Так выглядят ринджолы

Для россиян это слово чуждо и непонятно. В их языке нет точного соответствия, описывающего именно такие сани по форме и назначению. Поэтому они не могут догадаться, о чем идет речь, и не способны перевести его буквально. Произношение тоже нетипичное для русского языка, что добавляет еще больше путаницы.

