Забудьте о "палянице": это слово настолько украинское, что россияне не смогут произнести

Наталья Кухарик
Что означает слово
Слово, которое почти вышло из употребления

Украинский язык порой прячет такие жемчужины, что даже носители языка удивляются: откуда они взялись и что означают. Некоторые слова почти исчезли из употребления, но остались в старых словарях и воспоминаниях о сельском быте. Россиянам такие названия кажутся набором случайных звуков, потому что они не способны перевести их буквально и не понимают происхождение.

Одно из таких слов – "гринджолы". "Телеграф" рассказывает, что оно означает и почему россияне не могут его перевести.

"Гринджолы" — относится к словам, которые сохранились в украинской традиции, хотя в повседневной жизни о нем слышно редко.

В "Словаре украинского языка" указано, что так называли низкие и широкие сани со сторонами, расходящимися к передку. В источнике также упомянуто, что хозяева складывали на такие сани мешки с зерном или другим товаром, а у детей были свои маленькие варианты для зимних развлечений.

В толковых словарях и диалектных сборниках слово преподносятся в этом же значении. Оно описывает конкретный тип саней, характерных именно для украинских сел. Из-за этого термин считают региональным и связанным с давно изменившимся бытом.

Значение слова "гринджолы"
Так выглядят ринджолы

Для россиян это слово чуждо и непонятно. В их языке нет точного соответствия, описывающего именно такие сани по форме и назначению. Поэтому они не могут догадаться, о чем идет речь, и не способны перевести его буквально. Произношение тоже нетипичное для русского языка, что добавляет еще больше путаницы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове звучащем как мат, но это не так. Мы рассказывали, что в доме было привычным для наших предков.

