Не "паляниця": это слово россияне не смогут ни произнести, ни перевести

Россиянам это слово совсем незнакомо

Украинский язык поражает своим богатством и неповторимостью. В нем сохранились сотни слов, которые исчезли из употребления, но до сих пор остаются частью нашего культурного наследия.

Многие из этих слов для россиян звучат как тайна. Они не поймут их значение, потому что такой лексики просто нет в их языке. Одно из таких слов — "лемишка". "Телеграф" рассказывает, что оно означает.

Лемишка – это блюдо из густо запаренной муки. Чаще ее готовили из гречневой муки. В народе это была простая, но сытная пища.

По словам "Словаря украинского языка", лемишку ели с салом или молоком. О нем упоминали украинские писатели в своих произведениях. Блюдо было настолько густым, что кисточка (об этом слове тоже впоследствии расскажем поподробнее) могла завязнуть в горшке.

Значение слова "лемешка"

Для россиян это слово сложно не только из-за незнакомого значения. Они не могут его правильно произнести из-за специфического звука "і". В русском языке нет такого четкого, короткого "і", как в украинском. Россияне обычно заменяют его на "ы", поэтому слово теряет свою подлинность.

Любопытно, что слово имело и переносное значение. Лемишкой называли нерешительного, бесхарактерного человека. Когда кто-то не мог собраться с мыслями или проявить жесткость, о нем говорили именно так.

Существовало и народное выражение "разбить горшок с лемишкой". Он имел особое значение в родстве. Использовали его, когда говорили о конфликтах между дивером и невесткой.

Сейчас это слово почти исчезло из повседневной речи. Но оно остается интересным свидетельством того, как жили и говорили наши предки.

