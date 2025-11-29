На русский не переводится: забытое украинское слово, которым пользовались модники

Забытое слово, которое возвращается к употреблению

Украинский язык удивляет своим разнообразием. Мы сами не знаем всех слов, которые в нем существуют, а что уж говорить о других народах.

"Кобеняк" — слово, которое многие слышали, но мало кто знает его значение. Россияне точно не поймут его без объяснений, ведь перевести его невозможно. "Телеграф" рассказывает, что это слово означает и почему оно непонятно для соседей с востока.

На портале "Словарь UA" кобеняк описан как длинная и широкая мужская одежда с полами. Его шили из толстого сукна, преимущественно из овечьей шерсти. В разных уголках Украины эту одежду называли по-разному. Кто-то говорил кирея, кто-то сиряк.

Наши предки даже придумали изречение об этой одежде. Когда хотели сказать, что очень темно, говорили: "Темно как под кобеняком". Действительно, если укрыться такой длинной и плотной вещью, света не увидишь.

Так выглядел кобеняк

Со временем слово стало означать и другие виды верхней одежды. В прошлом веке так называли мужские плащи с пологом. Даже брезентовые дождевики получали это название, если имели схожий крой.

Россияне не могут назвать эту вещь одним словом. В их культуре такой одежды не существовало, поэтому они могут лишь описать ее несколькими словами — "длинный плащ" или "верхняя одежда". Точного аналога в русском языке нет, потому что история и быт двух народов разные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое звучит как мат, но это не так. Мы рассказывали, что в доме было привычным для наших предков.