Может показаться, что это мат: какое украинское слово большинство даже не слышало

В древности это слово было популярно среди кузнецов

В украинском языке много забавных и смешных слов, которые большинство людей никогда не слышало. К примеру, баляндраси.

"Телеграф" расскажет, что означает это слова, а также когда его можно использовать. Заметим, что в украинском есть даже фразеологизм "точити баляндраси".

Баляндраси – это пустые, веселые рассказы, несерьезные разговоры, а также болтать или шутить. Считается, что это выражение связано с работой кузнеца, который изготовлял балясины (столбики), а это было легким и веселым делом, во время которого можно было живо разговаривать.

Склонение слова баляндраси

Слово баляндраси — диалектизм, который чаще всего в древности можно было услышать на западе Украины. Сейчас это слово используется в обиходе довольно редко, но оно точно может обогатить словарный запас.

Синонимы:

базікання,

теревені,

балачки,

розмови на незначну тему.

К слову, фразеологизм "точити баляндраси" похож на русское "точить лясы" и имеет фактически одинаковое значение. В частности, вести пустые разговоры и тратить время на несерьезные темы.

Примеры употребления слова баляндраси:

"Хазяйка кишки порве од її баляндрасів". (Г. Квітка-Основ’яненко)

"В вагоні через дверці два купе… Сміх, жарти, баляндраси…"

"Ми тут баляси точимо, а там в цей час, може, ллється кров наших братів і сестер!" (Я. Мамонтов)

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово россияне не смогут произнести. Речь идет не о палянице.