Не "дубак" и не "собачий холод": слово, которое наши предки говорили при -20

Наши предки знали точное определение холода

Задумывались ли вы, что у украинского языка есть слова почти для каждого оттенка холода? От легкого прохладного ветерка до невыносимого мороза – все имеет свое название. Однако большинство этих слов осталось где-то в прошлом.

Сегодня мы говорим "сильний мороз" или "жахливий холод", когда на улице минус 20. Наши предки были точнее в высказываниях. "Телеграф" рассказывает, какое слово они использовали для обозначения такой температуры.

"Студінь" — именно так описывали в древности погоду, когда на дворе пекло от мороза. Согласно "Словарю украинского языка", это слово означает именно сильный холод. Наши предки активно использовали его в разговорной речи, когда речь шла о поистине лютом морозе.

"Студінь" живет в украинской литературе и народном языке уже веками. В словаре можно найти отличные примеры: "Якось було потиснула велика студінь, мороз був такий, що птахи на льоту падали". Такое точное сравнение сразу рисует картину настоящего холода, когда даже природа не выдерживает.

Слово "студінь" имеет несколько близких родственников в речи. Это "стужа", "холоднеча" и привычный нам "холод". Но именно "студінь" наиболее точно передает ощущение того мороза, который пронизывает до костей, когда термометр показывает минус 20 и ниже.

Синонимы к слову "студінь"

К сожалению, сегодня это слово почти исчезло из нашего повседневного общения. Мы просто говорим "ужасный мороз", "ужасный холод" или "дубак". А вот наши бабушки и дедушки без колебаний сказали бы: "Яка сьогодні студінь!".

