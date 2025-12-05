Россияне никогда не угадают. Как украинцы называют горячий напиток

Вероятнее всего это слово имеет латинское происхождение

В украинском языке много интересных и уникальных слов, значение которых для большинства остается загадкой. К примеру, не все украинцы знают, что такое "ґербата".

"Телеграф" расскажет, что означает это слово и когда его лучше использовать. Заметим, что ґербата — это устаревший диалект, ранее часто звучавший на западе Украины.

"Ґербата" или "гарбата" — это диалектное название чая. В старину так называли травяной или сборный чай. Некоторые бренды снова возвращают это слово в употребление и именуют им собственные травяные сборы или даже ароматы.

Что означает слово гарбата, ґербата

Есть мнение, что слово ґербата имеет иностранное происхождение и образовалось в свое время от венгерского gazda (хозяин). Однако многие языковеды убеждены, что слово происходит от латинского "herba" — трава. К слову, "гербат" или "арбат" можно услышать еще и в Беларуси, Польше и Литве.

Пример использования:

Навіть до гарбати гуцул додає перцю (М. Хоткевич);

Ти щось неначе знов хвора. Випий, серце, хіни перед гарбатою (Л. Укр., III, 1952, 661);

Гаряча гербата хлюпала їм на руки (Март., Вибр., 1954, 151);

Напомним, что в украинском языке есть слово "маруда", которое россияне не могут понять. Хотя оно имеет достаточно простое значение, в частности, человек, который делает все медленно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем разница между пампухом и пончиком. В классической традиции именно пампухи пекли на Рождество в Украине.