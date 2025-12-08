Не "дубак" і не "жахливий мороз": слово, яке наші предки казали при -20

Наші предки знали точне означення холоду

Чи замислювалися ви, що українська мова має слова майже для кожного відтінку холоду? Від легкого прохолодного вітерця до нестерпного морозу – все має свою назву. Проте більшість цих слів залишилися десь у минулому.

Сьогодні ми говоримо "сильний мороз" або "жахливий холод", коли на вулиці мінус 20. Наші предки були влучнішими у висловлюваннях. "Телеграф" розповідає, яке слово вони використовували для позначення такої температури.

"Студінь" — саме так описували в давнину погоду, коли на дворі аж пекло від морозу. Згідно зі "Словником української мови", це слово означає саме сильний холод. Наші предки активно використовували його в розмовному мовленні, коли йшлося про справді лютий мороз.

"Студінь" живе в українській літературі та народній мові вже століттями. У словнику можна знайти чудові приклади: "Якось було потиснула велика студінь, мороз був такий, що птахи на льоту падали". Таке влучне порівняння одразу малює картину справжнього холоду, коли навіть природа не витримує.

Слово "студінь" має кілька близьких родичів у мові. Це "стужа", "холоднеча" та звичний нам "холод". Але саме студінь найточніше передає відчуття того морозу, що проймає до кісток, коли термометр показує мінус 20 і нижче.

Синоніми до слова "студінь"

На жаль, сьогодні це слово майже зникло з нашого повсякденного спілкування. Ми просто кажемо "жахливий мороз", "страшенний холод" або "дубак". А от наші бабусі та дідусі без вагань сказали б: "Яка сьогодні студінь!"

