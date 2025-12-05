"Пташка" на войне — слово, которое россияне поймут неправильно

Украинское слово с новым военным содержанием

Наш язык на войне ожил по-новому. Одни слова получили горький смысл, другие совсем неожиданный. Есть изречение, которое звучит просто и даже ласково, но на фронте означает совсем не то, о чем думают россияне.

"Пташка" для украинцев — это не только о крылатом существе, а о технике, изменяющей ход боев. "Телеграф" рассказывает, почему это слово на войне означает совсем другое.

В быту "пташка" означает маленькую птицу, имеющую крылья и летающую. Именно так определяет толковый словарь украинского языка. Через естественную ассоциацию россияне, услышав это слово, воспринимают его буквально.

Однако, на фронте "пташкой" называют совсем не живое существо, а дрон или беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это может быть разведывательная БПЛА, FPV-дрон или большая модель, сбрасывающая боеприпасы и корректирующая артиллерию. Бойцы говорят коротко: "підняли пташку", "пташка пішла працювати", "пташка бачить техніку". Слово простое, удобное и узнаваемое между своими.

Украинский ударный дрон Backfire

Украинцы вкладывают в это слово особый смысл. "Пташка" – легкая, быстрая, незаметная. Она прилетает неожиданно и видит все с высоты. Именно таковы современные беспилотники — глаза и крылья армии.

Такие аппараты передают изображение позиций врага, помогают артиллерии точнее бить по целям и могут скидывать "подарки" на технику и пехоту. Именно поэтому слово стало одним из наиболее распространенных в общении военных.

А еще во время полномасштабного вторжения это слово стали ассоциировать с конкретным человеком. Так называют Екатерину Полищук, парамедика-добровольца, защитницу Мариуполя, имеющую позывной "Пташку", "Пташку из стали". Весной 2022 она пела патриотические песни в подвале "Азовстали", чтобы поднять боевой дух наших защитников. Девушка попала в плен 19 мая 2022 года, а 21 сентября того же года была освобождена во время обмена. В июне года легендарная Пташка прекратила службу в армии.

"Птичка" поет на Азовстали, 2022 год

