Веками прославляла россиянина: какое название теперь носит эта улица Харькова (фото)

Свое окончательное название улица получила почти 2 года назад

Улица Григория Сковороды в Харькове существует более двух веков и является одной из центральных магистралей города. Каждое свое название она носила по 100 лет.

Тянется она на 5 км от площади Конституции до района возле ипподрома рядом с Центральным парком. "Телеграф" показал на карте, какова ее протяженность и где она проходит.

Какая протяженность улицы Григория Сковороды

Коротенькая история улицы

Улица возникла в начале XIX века, когда городская дума выделила землю 23 семьям иностранных ремесленников, приглашенных Василием Каразиным. Здесь сформировалась немецкая колония, а улица получила название Немецкая. В 1830 году на месте бывшего острога построили лютеранско-евангелический храм, который в 1913 году заменили новой кирхой в неороманском стиле на 1000 человек. В середине 1950-х кирху снесли, а на ее месте построили типовой жилой дом.

В начале улицы стоял Николаевский собор (1896 год) в неовизантийском стиле, снесенный в 1930 году из-за прокладки трамвайной линии. Бывший дом №1 — гостиница "Метрополь" — разрушен во время войны 1941–1945 гг. На его месте в 1950-х построен жилой дом, соединивший застройку улицы Григория Сковороды и площади Конституции.

В 50–70-х годах XIX века улица тянулась до современной улицы Искусств (тогда — Каплуновская). В 1912 году здесь была построена церковь Рождества Богородицы (Каплуновская) по проекту А. М. Бекетова, вместе с епархиальным музеем. Ансамбль был разрушен в 1930–1931 гг., на его месте построен жилой квартал в конструктивистском стиле.

В 1860 году на ул. Григория Сковороды, 54 возник кахельный завод Шмидтмана. Новые дома появлялись после открытия в 1885 году Технологического института и в 1889 году — Коммерческого училища. Лютеранское кладбище и Ивано-Усекновенское кладбище (снесено в 1970-х) находились к северу от застройки, вместо последнего заложен Молодежный парк.

Молодежный сквер в Харькове

В 1899 году Немецкая улица была переименована в Пушкинскую. В 1904 году на Театральной площади был установлен памятник Пушкину. В 1910 году была проложена трамвайная линия.

Памятнику Пушкину

21 мая 2021 года открылся ТРЦ Nikolsky (106 тыс. кв. м, более 150 магазинов, кинотеатр, боулинг, паркинг на 700 мест), соединенный подземным переходом со станцией метро "Майдан Конституции".

Как называлась улица

Первое название улицы — Большая Немецкая (1804 г.). С 13 мая 1899 года по 26 января 2024 года была названа в честь русского поэта Александра Пушкина. 26 января 2024 года переименована в честь украинского философа, поэта и педагога Григория Сковороды.

Медицинский институт имени Мечникова и "Донуголь" на улице Сковороды

Дом №19, то есть доходный дом Селиванова и №54 — жилой дом с магазином

