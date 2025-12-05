Отсюда начался Харьков? Что известно о районе Основа, который дал имя известному писателю (фото)

Район сохранил уникальную застройку и когда-то был колыбелью авиации

Основанский район вырос из бывшей деревни Основа — одной из старейших мест Харькова. Более того, именно с части этого района и начался Харьков, как поселение.

У места впадения реки Харьков в реку Лопань — ближайшая к центру часть района, по преданию и был основан первый хутор. Но само село Основа лежало чуть дальше.

Деревня Основа. Гравюра

Село Основа на карте 1896 года

Запечатлеть в украинской истории район Основа помог украинский писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко. Он родился в семье казацко-старшинского происхождения Квиток, в их родстве именно в селе Основа. И в честь него взял двойную фамилию.

Григорий Квитка-Основьяненко

Дом, где жил Григорий Квитка-Основьяненко на Основе

Взлетать в небо в Харькове можно из аэропорта "Основа"

История Основы тесно переплетены с полетами. Одним из самых интересных жителей исторической Основы был Михаил Лаврентьев (1834-1907) — уроженец Тамбовской губернии, известный в Харькове как авиатор-самоучка и конструктор первых местных аэростатов. Именно он создал воздушный шар "Харьковъ", на котором совершил полет 16 июня 1874 года.

Старое здание аэропорта в Харькове

Последующая авиационная история района вышла на новый уровень. 6 декабря 1932 года начал работать новый харьковский аэропорт "Основа", расположенный тогда в 12 км к югу от центра города. Впоследствии городской предел значительно расширился, и территория аэродрома стала центральной частью современного аэропорта.

Не только полетами: сердце Основы — железная дорога

История современного Основания тесно связана с железной дорогой. В 1908 году здесь открыли станцию ЮЖД "Основа", а в 1911 году — локомотивное депо, что впоследствии стало важным транспортным узлом Харькова. Возле станции возник рабочий поселок железнодорожников, активно разраставшийся в 1920–1930-х годах. Улицы здесь до сих пор называются Машинистов, Деповская, Бригадная, Вокзальная, Привокзальная, Дорожная, Кондукторская и т.д.

Вокзал "Основа"

Современная Основа – исторический южный район Харькова, большинство застройки которого составляет частный сектор. Вдоль проспекта Гагарина сохранились послевоенные двухэтажные здания, часть которых были построены военнопленными. В то же время район вокруг железнодорожной станции "Основа" застраивали уже в 1970-х годах многоэтажными домами.

Старая архитектура района

Вокруг озера в Основянском районе – 9 и 5 этажные сооружения

Основанский район имеет утвержденные границы с 1940 года, кроме Жихоря, который стал частью города в 1963 году. Его историческое название вернулось в 2016 году в рамках декоммунизации, Червонозаводской район официально стал Основянским.

