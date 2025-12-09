Повторила свой знаменитый крик из "Один дома": как выглядит мама Кевина спустя 35 лет (фото)
В 71 год актриса продолжает сниматься в фильмах
Легендарный фильм "Один дома", который вышел 35 лет назад, стал любимой рождественской классикой для миллионов зрителей по всему миру. За эти годы главные герои сильно изменились, в том числе и мама Кевина, которую сыграла Кэтрин О’Хара.
Что известно:
- Комедия "Один дома" вышла на экраны 16 ноября 1990 года и с тех пор остается любимой у нескольких поколений зрителей
- Актриса Кэтрин О’Хара сыграла маму Кевина и в 71-летнем возрасте продолжает сниматься в фильмах
- В 2020 году Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из "Один дома", порадовав поклонников
"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит актриса Кэтрин О’Хара и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.
Как изменилась "мама Кевина" Кэтрин О’Хара
Канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. В начале 1980-х годов она активно начала сниматься в кино, среди ее первых работ: "Двойной негатив", "Ничего личного".
Настоящий успех пришел к актрисе в 1988 году благодаря фильму Тима Бертона "Битлджус". Критики и зрители отметили ее яркую харизму, а сам фильм получил "Оскар".
Однако самой знаковой в карьере Кэтрин остается роль мамы Кевина Маккалистера в комедии "Один дома", первая часть которого вышла в 1990 году. Актриса обрела мировую популярность.
В 1992 году вышло продолжение фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", который стал не менее успешным в прокате. Сцена из этого фильма, где в аэропорту мама обнаруживает, что снова потеряла неугомонного сына и выкрикивает "Кевин", падая в обморок, стала уже культовой.
В 2020 году, спустя 28 лет, Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из киноленты, порадовав поклонников рождественского фильма. Ролик актриса опубликовала в TikTok.
После этого Кэтрин продолжила активно сниматься в кино и телевидении, а также занималась озвучкой анимационных проектов: "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Монстр в Париже", Семейка Аддамс".
В 2025 году актрисе исполнилось 71 год. Она заметно постарела, но не потеряла энергии и харизмы, а ее улыбка осталась такой же яркой, как и в молодости. Кэтрин продолжает кинокарьеру. В 2025 О’Хара снялась в сериалах "Киностудия" и "Одни из нас".
Голливудская звезда посещает публичные мероприятия и не раз демонстрировала стильные наряды на красных дорожках, оставаясь любимицей зрителей по всему миру.
