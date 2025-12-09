Повторила свой знаменитый крик из "Один дома": как выглядит мама Кевина спустя 35 лет (фото)

В 71 год актриса продолжает сниматься в фильмах

Легендарный фильм "Один дома", который вышел 35 лет назад, стал любимой рождественской классикой для миллионов зрителей по всему миру. За эти годы главные герои сильно изменились, в том числе и мама Кевина, которую сыграла Кэтрин О’Хара.

Что известно:

Комедия "Один дома" вышла на экраны 16 ноября 1990 года и с тех пор остается любимой у нескольких поколений зрителей

Актриса Кэтрин О’Хара сыграла маму Кевина и в 71-летнем возрасте продолжает сниматься в фильмах

В 2020 году Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из "Один дома", порадовав поклонников

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит актриса Кэтрин О’Хара и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.

Как изменилась "мама Кевина" Кэтрин О’Хара

Канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. В начале 1980-х годов она активно начала сниматься в кино, среди ее первых работ: "Двойной негатив", "Ничего личного".

Кэтрин О’Хара в молодости, Фото: Getty Images

Настоящий успех пришел к актрисе в 1988 году благодаря фильму Тима Бертона "Битлджус". Критики и зрители отметили ее яркую харизму, а сам фильм получил "Оскар".

Кэтрин О’Хара начала карьеру актрисы в 80-х годах, Фото: Getty Images

Однако самой знаковой в карьере Кэтрин остается роль мамы Кевина Маккалистера в комедии "Один дома", первая часть которого вышла в 1990 году. Актриса обрела мировую популярность.

Кэтрин О’Хара в фильме "Один дома"

В 1992 году вышло продолжение фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", который стал не менее успешным в прокате. Сцена из этого фильма, где в аэропорту мама обнаруживает, что снова потеряла неугомонного сына и выкрикивает "Кевин", падая в обморок, стала уже культовой.

Кэтрин О’Хара в легендарной сцене из "Один дома 2"

В 2020 году, спустя 28 лет, Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из киноленты, порадовав поклонников рождественского фильма. Ролик актриса опубликовала в TikTok.

После этого Кэтрин продолжила активно сниматься в кино и телевидении, а также занималась озвучкой анимационных проектов: "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Монстр в Париже", Семейка Аддамс".

Кэтрин О’Хара продолжает карьеру

В 2025 году актрисе исполнилось 71 год. Она заметно постарела, но не потеряла энергии и харизмы, а ее улыбка осталась такой же яркой, как и в молодости. Кэтрин продолжает кинокарьеру. В 2025 О’Хара снялась в сериалах "Киностудия" и "Одни из нас".

Кэтрин О’Хара в 2025 году отпраздновала 71-летие

Голливудская звезда посещает публичные мероприятия и не раз демонстрировала стильные наряды на красных дорожках, оставаясь любимицей зрителей по всему миру.

Как сейчас выглядиит Кэтрин О’Хара

