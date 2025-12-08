Один стал музыкантом, а второй скульптором: как изменились мокрые бандиты Гарри и Марв из "Один дома"
Актеры продолжили сниматься в кино, совмещая это с другими занятиями и хобби
Фильм "Один дома" вышел на экраны 16 ноября 1990 года. С того момента прошло уже 35 лет. За это время актеры культовой рождественской ленты сильно изменились и постарели.
"Телеграф" рассказывает, как изменились актеры Джо Пеши и Дэниел Стерн, сыгравшие Мокрых бандитов Гарри и Марва в фильме "Один дома".
Джо Пеши, который сыграл Гарри Лайма
Джо Пеши родился 9 февраля 1943 года, сейчас ему 82 года. Он американский актер, певец и комик. Свою актерскую карьеру он начал в 70-е годы, а первая знаковая роль была в фильме Мартина Скорсезе "Бешеный бык" (1980), за которую он был номинирован на "Оскар".
Пеши известен ролями в криминальных драмах, воплощая на экране жестких и вспыльчивых персонажей. А главной ролью в его жизни стала работа в картине "Один дома", в которой он сыграл одного из Мокрых бандитов. Эта роль принесла ему всемирную известность и любовь зрителей, несмотря на отрицательный характер его персонажа.
После успеха "Один дома" Джо Пеши некоторое время продолжил сниматься в кино. Среди его работ — роли в фильмах "Мой кузен Винни" (1992), "Смертельное оружие 3" (1992) и "Смертельное оружие 4" (1998), "Бронкская история" (1993), "Казино" (1995).
В конце 90-х годов Пеши объявил, что уходит из актерской профессии, он сосредоточился на музыке. С того времени он выпустил несколько джазовых альбомов.
Спустя около 20 лет Джо Пеши после долгих уговоров режиссера Мартина Скорсезе вернулся в кино. Он снялся в картине "Ирландец" в 2019 году, а уже в 2023-м появился в сериале "Ничегошеньки" (Bupkis). Сейчас актер продолжает заниматься музыкой и иногда снимается в кино и сериалах.
Дэниел Стерн, который сыграл Марва Мерчанта
Дэниел Стерн — американский актер, режиссер, сценарист и скульптор. Он родился в Мэриленде 28 августа 1957 года, сейчас ему 67 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Свою актерскую карьеру Дэниел начал в конце 1970-х годов. Наибольшую славу ему принесла роль мокрого бандита в фильме "Один дома". Однако его также знают как рассказчика (голос взрослого Кевина Арнольда) в популярном телесериале "Чудесные годы" (The Wonder Years, 1988-1993).
После успеха в картине "Один дома" Стерн продолжил актерскую карьеру, он снимался, как в драматических, так и в комедийных картинах, также работал на телевидении.
Среди ключевых работ, роли в фильмах "Городские пижоны" (1991), "Новичок года" (1993), "Городские пижоны 2: Легенда о золоте Кёрли" (1994), "Три дня на побег" (2010), "Рождественская история 2" (2012), "День схватки" (2023).
Как оказалось, кроме актерской карьеры, Дэниел Стерн является признанным скульптором, специализируясь на бронзовых работах. Его скульптуры выставлялись в разных галереях по всей Америке.
Стерн женат на Лоре Маттос, имеет троих детей и шестерых внуков. У него есть семейное ранчо, где они выращивают мандарины.
