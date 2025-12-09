Повторила свій знаменитий крик з "Сам удома": як виглядає мама Кевіна через 35 років (фото)

У 71 рік актриса продовжує зніматися у фільмах

Легендарний фільм "Сам удома", який вийшов 35 років тому, став улюбленою різдвяною класикою для мільйонів глядачів у всьому світі. За ці роки головні герої сильно змінилися, у тому числі й мати Кевіна, яку зіграла Кетрін О’Гара.

Що відомо:

Комедія "Сам удома" вийшла на екрани 16 листопада 1990 року і відтоді залишається улюбленою у кількох поколінь глядачів

Актриса Кетрін О’Гара зіграла маму Кевіна й у 71-річному віці продовжує зніматися у фільмах

У 2020 році Кетрін О’Гара повторила свій знаменитий крик з "Сам удома", потішивши шанувальників

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає актриса Кетрін О’Гара і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як змінилася "мама Кевіна" Кетрін О’Гара

Канадо-американська актриса Кетрін О’Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто. На початку 1980-х років вона активно почала зніматися в кіно, серед її перших робіт: "Подвійний негатив", "Нічого особистого".

Кетрін О’Гара у молодості, Фото: Getty Images

Справжній успіх прийшов до актриси у 1988 році завдяки фільму Тіма Бертона "Бітлджус". Критики та глядачі відзначили її яскраву харизму, а сам фільм отримав "Оскар".

Кетрін О’Гара розпочала кар’єру актриси у 80-х роках, Фото: Getty Images

Однак найзнаковішою в кар’єрі Кетрін залишається роль мами Кевіна Макалістера в комедії "Сам удома", перша частина якого вийшла 1990 року. Актриса здобула світову популярність.

Кетрін О’Гара у фільмі "Сам удома"

У 1992 році вийшло продовження фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", який став не менш успішним у прокаті. Сцена з цього фільму, де в аеропорту мама розуміє, що знову втратила невгамовного сина і вигукує "Кевін", непритомніючи, стала вже культовою.

Кетрін О’Гара у легендарній сцені з "Сам удома 2"

У 2020 році, через 28 років, Кетрін О’Гара повторила свій знаменитий крик із кінострічки, потішивши шанувальників різдвяного фільму. Ролик акторка опублікувала у TikTok.

Після цього Кетрін продовжила активно зніматися в кіно та телебаченні, а також займалася озвучкою анімаційних проєктів: "Курча Ціпа", "Лісова братва", "Монстр у Парижі", Сімейка Аддамс".

Кетрін О’Гара продовжує кар’єру

У 2025 році актрисі виповнилося 71 рік. Вона помітно постаріла, але не втратила енергії та харизми, а її посмішка залишилася такою ж яскравою, як і в молодості. Кетрін продовжує кінокар’єру. У 2025 О’Гара знялася в серіалах "Кіностудія" та "Одні з нас".

Кетрін О’Гара у 2025 році відсвяткувала 71-річчя

Голлівудська зірка відвідує публічні заходи та не раз демонструвала стильні вбрання на червоних доріжках, залишаючись улюбленицею глядачів у всьому світі.

Як зараз виглядає Кетрін О’Гара

