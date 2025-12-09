Красивые колядки для самых маленьких: простые стишки для детей от 2 до 5 лет на Рождество

Колядки для малышей должны быть небольшими и легко запоминаться

Скоро украинцы будут встречать один из самых значимых праздников — Рождество Христово. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом, а атмосферу дополнять колядками, которые с радостью исполняют как взрослые, так и дети.

Колядки — это давняя украинская традиция, что приносит в дома тепло, радость и ощущение настоящего чуда. Маленькие колядники ходят в гости, поют песни и рассказывают стишки, получая за это сладости или деньги.

"Телеграф" собрал подборку коротких и красивых колядок для малышей от 2 до 5 лет, чтобы они почувствовали себя настоящими участниками рождественской традиции.

Рождественские колядки для детей от 2 до 5 лет

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

***

Чтоб веселым был ваш дом,

Красота цвела кругом,

Чтобы вы добро дарили,

Тем же вас благодарили.

Колядки для детей от 2 до 5 лет

Буду маме помогать

И пойду колядовать.

Буду песни петь, плясать,

С Рождеством всех поздравлять,

Чтобы праздник был вокруг,

С Новым годом, милый друг!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Колядки для самых маленьких

Снег тихо землю укрывает,

Светлая радость нас согревает.

Вифлеемская звезда сияет,

И Иисуса весь мир прославляет.

***

