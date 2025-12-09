Красивые колядки для самых маленьких: простые стишки для детей от 2 до 5 лет на Рождество
-
-
Колядки для малышей должны быть небольшими и легко запоминаться
Скоро украинцы будут встречать один из самых значимых праздников — Рождество Христово. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом, а атмосферу дополнять колядками, которые с радостью исполняют как взрослые, так и дети.
Колядки — это давняя украинская традиция, что приносит в дома тепло, радость и ощущение настоящего чуда. Маленькие колядники ходят в гости, поют песни и рассказывают стишки, получая за это сладости или деньги.
"Телеграф" собрал подборку коротких и красивых колядок для малышей от 2 до 5 лет, чтобы они почувствовали себя настоящими участниками рождественской традиции.
Рождественские колядки для детей от 2 до 5 лет
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
***
Чтоб веселым был ваш дом,
Красота цвела кругом,
Чтобы вы добро дарили,
Тем же вас благодарили.
Буду маме помогать
И пойду колядовать.
Буду песни петь, плясать,
С Рождеством всех поздравлять,
Чтобы праздник был вокруг,
С Новым годом, милый друг!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Снег тихо землю укрывает,
Светлая радость нас согревает.
Вифлеемская звезда сияет,
И Иисуса весь мир прославляет.
***
